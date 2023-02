LIVE ANDERLECHT-LUDOGORETS. Meteen de opdoffer voor Anderlecht: Thiago scoort de aansluitingstreffer, virtueel krijgen we verlengingen!

PORTRET. Voorzitter die de machtsver­hou­din­gen veranderde: Kiril Domuschiev, dankzij 25.000 euro de redder en held van Anderlecht-opponent Ludogorets

Anderlecht en opvallende voorzitters: het wordt stilaan een dingetje. En dan hebben we het niet eens over hun eigen Kolonel Mops. In de groepsfase passeerde Gigi Becali van FCSB al de revue, Kiril Domuschiev (53), preses van Ludogorets, is zijn tegenpool.