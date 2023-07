LIVE ANDERLECHT-AJAX (13u30). Riemer: “Dit is een belangrijke dag” - Nieuwkomers Dolberg, Patris en Dupé in de basis

Jean Kindermans geniet interesse van Ajax om er hoofd jeugdoplei­ding te worden

Trekt Jean Kindermans (58) naar Ajax? Volgens Nederlandse bronnen is het hoofd jeugdopleiding van RSC Anderlecht in beeld bij de Amsterdamse club om er in een gelijkaardige functie de straks vertrekkende Saïd Ouaali op te volgen.