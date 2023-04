Lior Refaelov en Anderlecht na dit seizoen uit elkaar: “Club moet aantal beslissingen nemen in functie van toekomststrategie”

“We nemen afscheid van een speler die veel heeft gegeven voor deze club. Rafa is niet alleen een klassespeler op het veld, maar ook een echte gentleman ernaast. Maar op dit moment moet de club een aantal beslissingen nemen in functie van onze strategie voor de toekomst. Daarom hebben we besloten het contract van Rafa niet te verlengen. We zijn hem allemaal erg dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen twee seizoenen. Iedereen hier wenst Rafa veel succes in zijn verdere carrière en we hopen dat onze paden elkaar in de toekomst weer zullen kruisen.”