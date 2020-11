Kristian Arnstad (17) verlengt bij Anderlecht: zes dingen die u moet weten over de Noorse middenvelder

AnderlechtDe Noor Kristian Arnstad verlengde zopas zijn contract bij Anderlecht. Maar wat moet u weten over de 17-jarige middenvelder, behalve dan dat zijn debuut op Club geen succes was? Een voorstelling in zes weetjes, beginnend bij... Manchester United.