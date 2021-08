Kouamé en Ait El Hadj maken indruk bij Anderlecht: “Maar elke speler heeft tijd nodig”

Dáárom wou Anderlecht er dus nog een spits bij. Joshua Zirkzee deemstert na een blitzstart nu al wat weg, in Limburg was de Nederlander bijzonder bleek. Halfweg bleef hij terecht in de kleedkamer. Ook Benito Raman kende gisteren niet zijn meest gelukkige partij, hij liet twee dotten van kansen onbenut.

Enter die andere huurling: Christian Kouamé. “Jullie hebben allemaal gezien wat hij ons heeft bijgebracht”, zei Vincent Kompany achteraf. Inderdaad. De Ivoriaan bracht van bij zijn eerste minuut veel van wat het zijn twee collega’s ontbrak: snelheid, diepgang en vooral... onvoorspelbaarheid. Met flukse dribbels was Kouamé de hele tweede helft een gesel voor de Genkse verdediging. Iets voorbij het uur was er zijn meest opvallende actie. Héérlijke inspanning door een paar tegenstanders opzij te zetten en een inspeelpass op maat voor Raman. Jammer genoeg voor Kouamé besloot die laatste onbesuisd naast. Ook nadien zat het geluk bij de laatste pass en afwerking niet aan zijn kant.

Geen resultaat, maar Kouamés prestatie was alleszins veelbelovend. Anderlecht heeft de verhoopte wisselmogelijkheden voorin. En die worden zelfs zonder Conference League belangrijk. Toch wil Kompany de loftrompet nog niet te fel opsteken over zijn nieuwe spits. “Elke keer we een nieuw talent ontdekken, wordt er meteen een heel verhaal rond gemaakt en met lof gestrooid. Maar de waarheid is dat elke speler tijd nodig heeft, ook Kouamé. Ik focus me liever op het collectief.”

Bedrijvige Ait El Hadj

Maakte net als Kouamé indruk: Anouar Ait El Hadj. De Belgische Marokkaan kreeg pas zijn eerste basisplaats in de competitie dit seizoen en greep die kans met verve. Ait El Hadj was bedrijvig voorin en deinsde ook niet terug voor verdedigend werk. Bij momenten kregen we al flitsen van zijn grote potentieel te zien, alleen kregen die niet altijd een vervolg. Hoe dan ook was Ait El Hadj gisteren zeker een meerwaarde voor Anderlecht, en ook dat is een zeer hoopvol teken.

