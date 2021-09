Kouamé debuteert in het Lotto Park met twee doelpunten: “De fans gaven me kippenvel”

“Een spits staat er niet enkel om te scoren”, is het mantra van Christian Kouamé, maar het neemt niet weg dat de Ivoriaan het wel bijzonder graag doet. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Kouamé zich op zijn vrolijkst (en op zijn teenslippers) bij de journalisten meldde: de ene lach volgde de andere op, en na zowat elk antwoord gingen de mondhoeken de hoogte in. Leuke kerel.

En een goeie spits, zo lijkt het na zijn eerste wedstrijd in het Lotto Park. Kouamé raakte weliswaar niet elke bal op de meest sierlijke manier, en de kans is onbestaande dat hij straks een type-Mbark Boussoufa wordt, maar dat belette hem niet om harten te winnen. De KV Mechelen-defensie had de handen vol met de bonkige aanvaller en kon niet vermijden dat hij er twee scoorde.

“Heel veel plezier”, deden die goals. Zijn laatste doelpunt dateerde alweer van januari, toen Kouamé met Fiorentina tegen Inter trefzeker was (1-2-verlies). “Ik ben blij dat dat gevoel terug is. Kijk, ik wil groots presteren op Anderlecht. In Ivoorkust is Anderlecht een bekende club. Als kind keek ik op televisie naar Aruna Dindane, hij was een fantastische speler, ik hoop gelijkaardige dingen te realiseren. Het is mijn ambitie om zo veel mogelijk beslissend te zijn - ik mik op minstens tien treffers. (knipoogt) Met deze twee ben ik goed begonnen. Nu moet ik die lijn doortrekken. (enthousiast) Ik ben hier graag.”

Volledig scherm Kouamé dankt de goden, Raman viert mee. © Photo News

En omgekeerd is Anderlecht bijzonder tevreden dat Kouamé vandaag voor paars-wit voetbalt. De onderhandelingen met Fiorentina over een uitleenbeurt liepen verschrikkelijk moeizaam - de Italianen waren aanvankelijk te gortig in hun financiële eisen, per slot van rekening betaalden zij een jaar geleden zelf dik 11 miljoen euro -, maar naarmate de zomer vorderde, bleek een uitleenbeurt toch mogelijk. Anderlecht hapte meteen, aangezien zowel staf als scouts overtuigd waren van de eventuele meerwaarde van Kouamé. Op basis zijn invalbeurt op Genk en zijn presteren gisteren lijkt dat een prima inschatting geweest.

Bij de 2-1 meteen na de pauze benutte Kouamé de ruimte in de rug van de KV Mechelen-defensie. “Daar kwamen mijn kwaliteiten goed tot uiting: snelheid en diepgang.” Bij zijn tweede van de namiddag positioneerde hij zich slim aan de tweede paal - missen was onmogelijk. “Die fase was minder typerend voor mezelf. (grijnst) Zo vaak kom ik niet op die plek.”

Kouamé won meteen de harten van de Anderlecht-aanhang. Vanuit de spionkop scandeerden de supporters zijn naam, bij zijn vervanging was er een staande ovatie. “De fans bezorgden me kippenvel”, genoot Kouamé ook bijna een uur na de match nog na. “Dit heb ik nooit meegemaakt. Hopelijk komt er nog een vervolg: als we spelen zoals in de tweede helft - voor rust waren we nerveus - kunnen we iedereen aan.”

Nog dit: had het aan Kouamé gelegen, dan speelde hij nu met nummer 9 op de rug. “Maar dat was al bezet, Benito Raman heeft het.” De keuze viel dan maar op op 99. “Al heb ik daarvoor wel toestemming aan de coach gevraagd. (lacht) Blijkbaar houdt hij niet van te hoge nummers.”

Behalve dan wat betreft de doelpuntenproductie. Op wat dat aspect betreft, mocht Vincent Kompany gisteren niet klagen.

Volledig scherm © Photo News