Kompany zucht eens bij vraag over analyse en legt nadruk op context: “Club heeft huiswerk jarenlang goed gemaakt”

En toen zuchtte hij eens. Al lachend. Kompany: “Ik wist dat er weer zo'n vraag over een analyse ging komen, daarom dat ik zuchtte... Kijk, ik probeer het zo rustig mogelijk te bekijken. We hebben een hele reeks spelers laten gaan de voorbije mercato. Nmecha, Sambi, Doku ook daarvoor, Tau en erna nog Bruun Larsen en Diaby - een hele reeks. Acht, negen of tien spelers, ik tel ze al bijna niet meer. Club en Genk hebben dat niet gedaan. We wisten dat we de eerste 10 matchen automatismen tekort gingen komen en omdat de hele ploeg niveau tekort kwam missen we ook punten. Daar hadden we er dus meer van kunnen hebben, maar als we naar onze progressiemarge kijken ben ik niet verrast. De laatste matchen tonen we aan dat we al beter kunnen zijn, de volgende tien matchen gaat of moet dat het nog meer het geval zijn. Daar gaan we alleszins van uit.”

Quote Wat veel minder opvalt: we creëren ook kansen omdat Van Crombrugge geregeld ook op de juiste manier inspeelt. Vincent Kompany

Op de vraag hoe Anderlecht zich momenteel verhoudt tot Club Brugge, vraagt Kompany om de context van het verhaal te zien. “Club heeft jarenlang zijn huiswerk goed gedaan, daarom zijn ze nu zowel sportief als financieel top. Vanwege onze geschiedenis leggen we de lat zodanig hoog dat we verwachten dat onze problemen morgen allemaal opgelost zullen zijn dankzij een goeie prestatie. De realiteit is anders. Wat voor ons nu telt, is tijd. Wij moeten niet euforisch worden na een competitieve match tegen een ploeg die een zware kalender heeft maar ook vandaag weer kwaliteit getoond heeft. Er is progressiemarge. Tot we de juiste omstandigheden hebben gecreëerd, zullen we niet alleen mooie momenten beleven.”

Toch is Kompany blij met zijn kern. Met invallers die het verschil kunnen maken, zoals gisteren Raman die de gelijkmaker scoorde. “Dat is het grote verschil met vorig seizoen. Nu hebben we een bank. Soms is het ook makkelijker het laatste halfuur in te vallen in plaats van de eerste zestig te spelen.”

De T1 van Anderlecht vond de topper ook “goeie reclame voor het product Belgisch voetbal” en loofde nog de reactie van Van Crombrugge na zijn blunder. “Dat hij de knop zo snel kon omdraaien en uiteindelijk nog een ongelofelijke prestatie leverde, is het moeilijkste en het belangrijkste. Want wat veel minder opvalt: we creëren ook kansen omdat Hendrik geregeld ook op de juiste manier inspeelt”, aldus nog Kompany, die een opmerkelijk onderonsje had met Noa Lang. “Een ‘neige’ voetballer. Eentje die ik persoonlijk ook perfect bij Anderlecht zie passen - het ideale profiel. Maar Club is momenteel nu eenmaal kapitaalkrachtiger.”

Anderlecht - Club Brugge 1-1

Clement: “Ik miste vandaag de extra dash”

Doelpuntenmaker Raman: “Hadden altijd moeten winnen”

Volledig scherm © PN/VTM Nieuws