“Kompany zal ooit de Rode Duivels coachen”: Hannes Delcroix en Marc Degryse loven in HLN Sportcast een “toptrainer in wording”

Als het lot er niet anders over had beslist, zat Hannes Delcroix misschien wel met de Duivels in Turijn en niet in de HLN Sportcast-studio. Een tweede zware knieblessure op enkele maanden tijd besliste er anders over. “Mentaal was dat een zware slag”, bekent Delcroix, die wel (opnieuw) de knop snel omdraaide. “Je moet gewoon verder en denken aan wanneer je er terug wil staan. Zo gaat dat.”