Kompany wist dat Anderlecht scherp ging acteren en hoopte vurig op Brusselse derby: “Hopelijk een spektakel”

Na drie opeenvolgende draws een zege voor Anderlecht - al was het in de Croky Cup. Dus stond uiteraard een tevreden Vincent Kompany voor de camera van VTM Nieuws. “We hielden de nul en creëerden weer een pak kansen. 0-2 is dus nog mild, maar ik moet ook de tegenstander feliciteren. Ze deden er in moeilijke omstandigheden alles aan om competitief te zijn en leverden een solide prestatie.”

En toch scoorde Anderlecht ondanks een dozijn mogelijkheden dus maar tweemaal. “Ik maak me pas zorgen op het moment we geen kansen meer creëren”, aldus de T1. “Talent omzetten naar kwaliteit heeft tijd nodig. En soms heeft het ook te maken met een déclic. Kijk naar Mukairu. Hij scoort vandaag, maar er zit nog zoveel meer in die jongen. We blijven werken. De weg naar succes is nooit rechtdoor, wél met vallen en opstaan. En ik was er zeker van dat ze vandaag alles gingen geven qua inzet en intensiteit. Omdat ze zelfs op training niet weggeraken met een gebrek daaraan.”

Nu wacht Union. Een Brusselse derby. “Ik had gehoopt op deze affiche met supporters, want dat is folklore. Hopelijk krijgen we een mooi spektakel.”

Volledig scherm Kompany. © BELGA