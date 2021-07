Kompany wil vooral resultaat boeken tegen Eupen: “Onze typeploeg zal niet voor morgen zijn”

Vincent Kompany beseft dat winst zaterdag een must is om de rust in het Lotto Park enigzins te laten terugkeren. Ook op training liet de zwakke prestatie van tegen Union zijn sporen na. “Ik ken geen enkele club ter wereld waar een nederlaag er niet inhakt. We hebben een aantal elementen aangehaald om onze ondermaatse momenten van zondag te verklaren. Nu telt maar één ding: die prestatie rechtzetten.”

Waarop Kompany aanhaalt dat het nog wat zoeken is voor paars-wit. Zaterdag kunnen er mogelijk wijzigingen in de basiself worden verwacht. “Ik herhaal dat de automatismen er nog in moeten geslepen worden. Onze typeploeg zal niet voor morgen zijn. Dat is geen excuus, wel een vaststelling. We kiezen er deze mercato voor om een structurele basis te leggen, want de voorbije transferperiodes was het vaak herbeginnen. Nu ook, we moeten het vertrek van onder meer Nmecha, Sambi en Bruun Larsen opvangen. Dus willen we weg van die lastige mercato’s. Of er op de huurmarkt dan nog opties liggen voor Anderlecht? Als het gaat om uitzonderlijke talenten zoals Lukas Nmecha, wel. Maar nogmaals: we werken aan continuïteit en deze moeilijke periode moeten we nog door.”