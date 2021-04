Kompany wil niet op gelijkspel mikken tegen STVV: “Succes is cruciaal. Die sterren op ons logo kwamen er niet dankzij een toffe designer”

AnderlechtVerliest Anderlecht zondag niet tegen STVV, dan zit het altijd in play-off 1. Maar mikken op dat gelijkspelletje zal paars-wit niet doen, zei Vincent Kompany zonet. “We gaan onze aanpak niet plots veranderen. Aanval is soms de beste verdediging.”

Door de late zege van KV Oostende op het veld van Beerschot van vorig weekend zit er toch nog wat druk op de ketel voor paars-wit. Als de recordkampioen verliest en de kustboys winnen thuis tegen Cercle, dan valt Anderlecht nog uit de top-4. ‘t Zou een flinke klap zijn voor paars-wit en Kompany in z’n eerste seizoen als hoofdcoach.

“Succes is cruciaal voor RSCA”, herhaalde hij zonet een paar keer. “Die drie sterren op ons logo zijn er niet gekomen dankzij een toffe designer, wel door veel te winnen. Met die verwachting leven we hier nog steeds. Ik weet ook: dat zeggen is één ding, het doen is nog iets anders. Maar we volgen een vrij logisch pad. Ik ken de club sinds mijn zesde en ik doe wat volgens mij belangrijk is voor Anderlecht.”

Quote Wij zijn nooit een ploeg geweest die in een laag blok heeft gespeeld. En toch doen we het goed qua tegengoals, beter dan meer ervaren teams Vincent Kompany

Zondag is dat: de lijn doortrekken. Kompany zal de match naar eigen zeggen niet anders benaderen omdat een puntje genoeg is. “Soms is aanval de beste verdediging. Wij zijn nooit een ploeg geweest die in een laag blok heeft gespeeld. En toch doen we het goed qua tegengoals, beter dan meer ervaren teams (enkel Club slikte minder goals, red.). We zetten constante druk, zodat het moeilijk is voor hen om middellijn over te steken. Dat hoort bij ons spel, zo creëren we ook kansen. Om dat nu plots te veranderen, lijkt me geen goed idee.”

Volledig scherm © BELGA

Kunstgras

Op Stayen heeft RSCA het wel zelden makkelijk. Van z'n laatste tien matchen op het veld van de Limburgers, won paars-wit er amper drie. Het kunstgrasveld van STVV speelt daar misschien wel een rol in. “Ach, het voordeel van mijn jonge groep is dat velen er één of twee jaar geleden bij de jeugd heel vaak op speelden. Natuurlijk is het een verschil en natuurlijk trainen we deze week op kunstgras. Maar het veld mag geen excuus zijn. De bekermatch tegen Club Luik speelden we ook op kunstgras en daar heb ik geen minder niveau gezien.”

Kompany kan alleszins rekenen op een nagenoeg fitte kern - op Hendrik Van Crombrugge en Hannes Delcroix na. “Of er stress is? Da’s moeilijk om te zeggen. We moeten gewoon rustig blijven. Goed eten, goed slapen en voor de rest geen gekke dingen doen. Nu leven m’n spelers toe naar de strijd om play-off 1, ooit misschien naar een belangrijke match in Europa. In se verschilt de benadering niet.”

Volgens onze analist Marc Degryse verdient Anderlecht play-off 1. Bekijk hier z’n analyse van de mogelijke scenario’s op de slotspeeldag:

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA