Kompany wil Bart Verbruggen naar Premier League halen: Burnley biedt 15 miljoen euro voor RSCA-doelman, ook Brighton toont interesse

Het heeft er alle schijn van dat we Bart Verbruggen na het EK voor beloften, later deze maand in Roemenië en Georgië, niet meer zullen terugzien op Anderlecht. Vincent Kompany en Burnley FC hebben zich officieel gemeld op Neerpede voor de 20-jarige Verbruggen. De kersverse promovendus in de Premier League heeft een bod neergelegd van 13 miljoen pond, iets meer dan 15 miljoen euro. Een bedrag waarvoor Anderlecht zeker rond de tafel wil zitten, al is ook Brighton & Hove Albion in de dans om Verbruggen gesprongen. De verwachting is dus dat de prijs de komende dagen nog kan worden opgedreven.

De gesprekken met Burnley verlopen in een zeer constructieve sfeer en ook Verbruggen heeft zeker oren naar een transfer richting Burnley en Premier League. De interesse van Burnley is natuurlijk niet nieuw. Ook vorige zomer probeerde Kompany Verbruggen mee te nemen naar Engeland, zoals hij overigens ook deed met Josh Cullen. Alleen werd het bod van vijf miljoen op Verbruggen toen als onvoldoende beschouwd. Het is de prijs maal drie intussen, het verschil tussen Championship en Premier League. Verbruggen zou bij Burnley niet alleen herenigd worden met zijn ex-coach Vincent Kompany, maar ook met zijn gewezen keeperstrainer van NAC en Anderlecht, Jelle ten Rouwelaar. Burnley heeft daardoor een extra streepje voor bij Verbruggen.

Volledig scherm © Photo News

Ondanks het slechte eindresultaat met Anderlecht, heeft Verbruggen er een geweldige tweede seizoenshelft op zitten. De Nederlander was één van de weinige lichtpuntjes in het Lotto Park. Verbruggen begon het seizoen nog bij de RSCA Futures, maar kwam vanaf januari in het team en gaf zijn plek onder de lat niet meer af. Vooral in de Conference League speelde Verbruggen vaak een hoofdrol. Op weg naar de kwartfinale tegen AZ was Verbruggen de held tegen Villarreal en in de strafschoppenserie tegen Ludogorets. Hij heeft nog een contract tot 2025 bij Anderlecht.

Midden maart werd Verbruggen ook een eerste keer opgeroepen voor Oranje. Hij moest de selectie na een buikgriep toen even verlaten, maar keerde later terug. Debuteren voor het Nederlands elftal deed hij nog niet. Vanaf volgende week is Verbruggen met Jong Oranje aan de slag op het EK voor beloften.

De verwachting is dat er nog voor de start van het EK, op 21 juni, witte rook zal zijn in het dossier Verbruggen. Een vertrek van Verbruggen zou ook betekenen dat Anderlecht op zoek moet naar een extra doelman. Van Crombrugge en Coosemans zijn de enige twee doelmannen met ervaring op het hoogste niveau in de paars-witte kern.

Volledig scherm © BELGA