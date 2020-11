Kompany was “kwaad en verveeld” en dat mocht zijn vestiaire weten: “Er is een pák werk als je deze match bekijkt”

AnderlechtEen primeur. Voor het eerst was Vincent Kompany streng voor zijn team - ook in de kleedkamer. “Ik heb op de man gespeeld.”

Normaal is Vincent Kompany een trainer die zijn spelersgroep te allen tijde beschermt. Zelfs na de 3-0-pandoering op Club was hij mild en legde hij de nadruk op de progressiemarge van zijn jonge selectie. Maar gisteren op het Kiel was het anders. Kompany was “kwaad en verveeld”. En dat mocht de vestiaire weten ook.

Volledig scherm Vincent Kompany. © BELGA

“Ik ben hard geweest voor mijn spelers, ik heb op de man gespeeld”, sprak Kompany achteraf. “Ik heb de jongens wel gezegd dat ik ze publiekelijk zal ondersteunen (wat dus niet gebeurde, red.), maar nu was het niet goed genoeg. Simpel. We hebben op bijzonder weinig momenten, behalve dan naar het einde toe, laten zien wat we kunnen. Ik weet wat dit team kan bereiken. Wel, dit was niet het Anderlecht dat ik graag zie.”

Ook coach verantwoordelijk

In het slot creëerde Anderlecht wel kansen en had het zelfs langszij kunnen komen. “Omdat we toen wel onze taken uitvoerden en agressiever waren”, vond Kompany. “We hebben gevochten, maar niet op dezelfde manier als de voorgaande matchen. Het is dat metertje dat het verschil maakt, we kwamen altijd te laat. Ik hoop dat mijn spelers de volgende wedstrijd met het mes tussen de tanden zullen spelen, want er is een pák werk als je deze match bekijkt, ook al hadden we makkelijk twee keer meer kunnen scoren.”

Volledig scherm © Photo News

Tegelijk was Kompany zeer zelfkritisch. “Als coach ben je ook verantwoordelijk. Voor álles. De spelers zijn dan weer verantwoordelijk voor hun eigen prestatie. Kijk, dit team geeft me normaal veel. Misschien was dit slechts een mindere dag.”

“Er zijn groepen die zelf oplossingen vinden na zo een wedstrijd. Anderen moet je prikkelen.” Kompany liet in het midden tot welke categorie zijn RSCA behoort, maar neem het van ons aan, ‘t is eerder de tweede. “Ik leef om dit te verbeteren. En ik ben ongelofelijk strijdvaardig. Ik ga er weer 300 procent tegenaan.”

Verschaeren vervangen

Yari Verschaeren zei eerder deze week dat hij snel weer ‘de echte Yari wil worden’. De Rode Duivel was evenwel bij de minderen tegen Beerschot. Met stom balverlies rond de eigen zestien lag Verschaeren aan de basis van de 1-0. Hoewel Kompany Verschaeren al na 45 minuten naar de kant gehaald had, was hij mild. “Yari was niet de enige. Er waren genoeg acties van anderen die ook tot een tegengoal hadden kunnen leiden.”

Anderlecht blijft zo achter met 1 op 6, nadat het tegen AA Gent vermijdbaar puntenverlies had geleden. Komende zondag tegen Standard moet paars-wit eigenlijk de drie punten pakken om de aansluiting met de top van het klassement niet te verliezen. “We moeten uit deze nederlaag de nodige lessen trekken”, aldus Kompany. “Het wordt nu zaak een formule te vinden die ons in staat stelt te winnen. Ik geef niet op.”

Waarop Kompany weinig verhullend en veelzeggend besloot: “Beerschot verdiende de zege.”

Volledig scherm © Photo News

Speel jij al mee met ons online voetbalspel ‘de Gouden 11'? Bewijs dat jij de beste trainer bent en maak kans op geweldige prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News