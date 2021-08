Kompany voor Vitesse: “We spelen thuis. Dan moet je jezelf als favoriet beschouwen”

Verschillende Nederlandse analisten lieten de de laatste dagen negatief uit over Anderlecht, volgens hen een club in verval. Vincent Kompany moest er op zijn persconferentie om glimlachen. “De Belgen hebben de laatste jaren regelmatig ludiek gepraat over het Nederlandse voetbal, omdat onze nationale ploeg het zo goed deed. Dan moet je geen bloemetjes verwachten als Nederlanders spreken over een grote club als Anderlecht die het de voorbije jaren moeilijk heeft gehad. Wat die mensen vanop afstand evenwel niet kunnen inschatten, is dat het ergste hier vermeden is. Men onderschat dat een Rangers-scenario (dat in 20212 failliet verklaard werd, red.) gekund had. En hoe lang heeft het geduurd voor AC Milan weer meedraaide aan de top. Arsenal is nog op de sukkel. Ik kan daarentegen garanderen dat wij er weer gaan staan, op eigen voeten. Wij komen terug, want we hebben achter de schermen al veel stappen in de juiste richting gezet.”