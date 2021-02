Kompany voor topper tegen Standard: “Als ik voor één keer een privilege krijg, ga ik me daar niet voor excuseren”

AnderlechtVincent Kompany was op dreef tijdens zijn persconferentie voor Standard. De coach, die her en der onder vuur ligt, hield een interessant betoog. “Was dit niet Anderlecht, ik had het wellicht niet gedaan.” Wat volgt, is een weergave van de meest leeswaardige passages.

Jullie trapten de voorbije twee wedstrijden niet op doel. Hebt u extra aandacht besteed op training aan het creëren van kansen?

“Eerst dit: dat is een probleem van de laatste twee matchen, het is geen trend van vijftien duels op een rij. Ik denk dat het eerder een kwestie van vorm is dan ‘niet kunnen’, maar we hebben er wel tijd in gestoken. Het was een aandachtspunt, het is onze taak oplossingen te vinden. Des te meer omdat het een cruciaal aspect is in ons spel, want we hebben veel kansen nodig om te scoren.”

“Mocht de coach niet Vincent Kompany zijn, hij lag al lang buiten”, klinkt het bij uw tegenstanders. Raken die opmerkingen u?

“Ik ben nul procent bezig met mijn positie. Ik ben geen aandeelhouder, geen speler-coach, maar wel de T1: ik heb om deze verantwoordelijkheid gevraagd. Ik wist nochtans dat dit een project is dat geen garantie op succes biedt op korte termijn. We staan op de hoogte van Baraque de Fraiture, terwijl we de Ventoux over moeten. Maar ik geloof erin. Dit verhaal is de moeite waard. Ik wil er 300 procent voor knokken. Was dit niet Anderlecht, dan had ik het wellicht niet gedaan, maar hier ga ik me voor smijten. Ik vind het fantastisch om in deze positie te staan.”

“Om op de vraag te antwoorden: het is niet enkel de naam ‘Vincent Kompany’ die iets kan bijbrengen. Maar ik kan niet vechten tegen de perceptie, en dat wil ik ook niet.”

“Nog een anekdote, die los staat van Anderlecht: ik ben in het leven vaak begonnen met nadelen; jullie kennen mijn parcours. Wel, als ik voor één keer een privilege krijg, ga ik me daar niet voor excuseren.”

Binnen de spelersgroep was er bij sommigen onbegrip over uw keuzes tegen KV Kortrijk. Begrijpt u dat?

“Voor mij bestaat er geen gesloten deur, dat weten mijn spelers. Deze kern staat kwalitatief heel dicht bij mekaar. Dan gaat het om opinie, om keuzes maken.”

Thuis tegen Standard werd het 0-0, na een flauwe partij. Hoe blikt u daarop terug?

“Het ging nadien over ‘de Clásico van de angst’. Dat is niet goed, we hebben die dag allebei verloren. Na onze laatste twee prestaties mogen we absoluut geen schrik tonen. We moeten die topper aanvatten met de juiste ingesteldheid en veel enthousiasme. Op training zag ik een goeie reactie, maar dat heeft geen waarde als er zondag geen vervolg komt.”

Volledig scherm Kompany. © BELGA

U bent als een God gearriveerd op Anderlecht, intussen is er verdeeldheid bij de fans. Hoe gaat u ermee om dat u weer ‘mens’ bent?

“Ik ben altijd menselijk geweest. Ik blijf wie ik ben. Ik heb een mening over veel dingen, maar respect voor iedereen. Soit, ik ben niet verrast door de houding bij de supporters. Het allermoeilijkste is het samenbrengen van de verwachtingen die bij Anderlecht horen en de actuele realiteit. Als ik zeg: ‘We zijn de beste, we gaan kampioen spelen’, dan zitten jullie allemaal met een grote smile achter jullie masker, omdat jullie beseffen dat dat past binnen de tradities van de club, maar op dit moment waarschijnlijk niet mogelijk is. Langs de andere kant zijn temperende uitspraken hier ook niet op hun plaats, want wij zijn Anderlecht, we moeten winnen met mooi voetbal.”

Zou u in de gegeven omstandigheden kunnen leven met een punt zondag?

(grijnst) “Ik zit hier sinds ik zes jaar oud ben, ik ben opgevoed met het woord ‘winnen’. Altijd en overal.”

Is er een schuldbesef binnen de kleedkamer? Want zelfs voor een ‘minder Anderlecht’ waren de prestaties onvoldoende.

“Als ik vraag wat er minder was, dan kunnen de spelers perfect de analyse maken. Dat is voor mij stap één, met hopelijk een ander gelaat tegen Standard als gevolg. Mocht ik nog speler zijn, dan zou ik die match met lef willen spelen. Je moet laten zien wie je bent. Dat ga ik nu proberen over te dragen.”

Realiseren uw jonge spelers zich wat deze affiche voorstelt?

“Wees maar zeker. Toen ik destijds naar het buitenland ging, was Club de match van het jaar. Nu is het Standard én Club. Het heeft aan belang gewonnen. Dat weten mijn jongens.”

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: