Kompany voor Genk: “Geen motivatiepremie nodig van Clement”

Anderlecht kende een moeilijke wedstrijd tegen Antwerp. Dat was volgens Vincent Kompany niet te wijten aan de intensiteit. “Die was aanwezig. Mijn jongens gaan altijd tot het uiterste, ze hebben dat ook bewezen in de wedstrijden tegen Club Brugge en Antwerp, toen we telkens tot op het einde competitief waren. Ik kan mijn spelers geen gebrek aan inzet of professionalisme verwijten op training of in de matchen, maar het is effectief zo dat het allemaal iets onzuiverder is. In de passing is het slordiger, of de aannames zijn niet goed. Ik denk dat dat aan de concentratie ligt, want mijn spelers kunnen het wel.”