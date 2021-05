Kompany voor clash met Club: “Natuurlijk gaat Vanaken spelen. Dit is heel mooi opgebouwd”

AnderlechtClub Brugge moet donderdag geen cadeaus verwachten van Anderlecht. Paars-wit gaat vol voor de eerste zege in de play-offs om uitzicht te houden op de derde plaats. Dat het daarbij Clubs titelfeest mogelijk (even?) kan vergallen, is voor Kompany bijzaak, maar: “Als wij winnen, kunnen jullie het scenario voor de laatste speeldag zelf wel uitdenken.”

Club Brugge, de grote rivaal, kan morgen uitgerekend in het Lotto Park de titel pakken. Al heeft Kompany geen extra motivatie nodig om de zege te ambiëren. “Dit soort momenten maken deel uit van het voetbal. Wij zijn niet bezig met andere ploegen, ook niet met een mogelijke titel van Club, dus. Wij zullen ons in elk scenario gedragen zoals Anderlecht zich moet gedragen. Of Club de verdiende kampioen zou zijn? Laat ons eerlijk zijn: Club Brugge is dit seizoen de beste ploeg geweest. De beste verdient het altijd om kampioen te zijn. Maar of ze ook kampioen zúllen worden, kan ik niet zeggen. Wij zullen morgen alleszins voor de winst gaan. En als dat gebeurt, kunnen jullie het scenario voor de laatste speeldag zelf wel uitdenken.”

De twee wedstrijden van de voorlaatste speeldag worden niet op hetzelfde moment gespeeld, wat in het verleden anders was. Dat kan onbewust een invloed hebben volgens Kompany. “In de meeste competities vallen die matchen samen. Hier niet, dat is dan maar zo. Of ik een ander Club Brugge verwacht als zij voor de aftrap al kampioen zijn? Club wil op Anderlecht altijd iets laten zien. Titel of niet, het is steeds een belangrijke wedstrijd. In hun plaats zou ik alleszins voor de drie punten gaan. Maar als hun mindset anders is, tant mieux (lacht).”

Een analyse over het volledige seizoen vindt Kompany nog voorbarig, maar met lof strooien naar zijn jonge kern doet hij wel al. “Mijn groep heeft énorme stappen gezet dit seizoen. Op alle vlakken. Charles De Ketelaere heeft dat bij Club Brugge bijvoorbeeld ook gedaan, maar hij werd in de luwte gehouden in een mindere periode. Onze jongeren hebben dezelfde druk gekend als Vormer of Vanaken. Dat brengt zowel fysiek als mentaal veel stress met zich mee. Ik vind het alleszins impressionant wat mijn jongens getoond hebben tegen de grote ploegen.”

Over Vanaken gesproken. Wanneer Kompany de vraag krijgt of Vanaken erbij zal zijn morgen, heeft hij snel een antwoord klaar. “Natuurlijk gaat hij spelen, dat zie je al van hier. Dit is heel mooi opgebouwd naar de match van morgen. Club heeft Vanaken een beetje geprikkeld en de juiste motivatie gegeven om er net op tijd te staan tegen Anderlecht. Als je in een luxepositie zit, zoals Club, kan je dat perfect doen.”

Kompany kan tegen Club overigens op een quasi volledig fitte kern rekenen. De blessure aan de adductoren bij Sardella, die tegen Genk in de eerste helft moest gewisseld worden, is minder erg dan gevreesd. De youngster moet wel nog passen voor de match van morgen. Diaby is wel weer inzetbaar.

