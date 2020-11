Kompany trekt met Anderlecht naar zwalpend AA Gent: “Het blijft een ploeg met veel kwaliteiten”

“Dat helpt ons om te groeien”, zei Kompany daarover. “Door de omstandigheden - corona en de langdurige blessures - is het niet altijd gelukt om met iedereen te trainen. Daardoor ontbreken er nog automatismen, al loopt dat wel elke week beter. Ik blijf zeggen dat wij als ploeg een enorme progressiemarge hebben, groter dan andere ploegen in België. Daarom twijfel ik er ook niet aan dat we zondag tegen AA Gent nog beter gaan doen dan de voorbije matchen tegen OH Leuven en Antwerp. Ik ben optimistisch.”

In de Ghelamco Arena zijn ze dat deze dagen iets minder. Met 12 op 33 in de competitie en 0 op 9 in Europa League draait het vierkant bij AA Gent. “Het blijft een ploeg met veel kwaliteiten - aan de bal is het waarschijnlijk één van de meest getalenteerde ploegen in België”, aldus Kompany over de Oost-Vlamingen. “We zullen wel zien hoe ze zondag voor de dag komen, maar eigenlijk ben ik vooral met Anderlecht bezig, hoor. We zijn geconcentreerd op ons eigen werk, niet zozeer op AA Gent. Het gaat om onze eigen ontwikkeling. Mijn allergrootste challenge is om deze jonge ploeg zich sneller te laten ontwikkelen dan dat een andere coach dat zou kunnen.”