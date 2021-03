Kompany: “Trebel? Spelers die knokken krijgen uiteraard kansen”

AnderlechtAnderlecht moet de rug rechten na de bekeruitschakeling tegen RC Genk. Er wachten nog vier finales in de strijd om een ticket voor play-off 1. Tegen Zulte Waregem, dat op drie punten staat, moet absoluut gewonnen worden. Kompany over de match van zondag, Adrien Trebel en het beperkte rendement van de wintertransfers.

Kompany zag na de nederlaag tegen Genk “een gretige ploeg” op training. “Het klopt dat de bekeruitschakeling een grote domper was”, gaf hij toe. “Die match was zeer belangrijk voor ons. Dus ja, het heeft pijn gedaan. Maar net uit zo'n opdoffers moet je motivatie halen en dat heb ik ook gezien op training. Zo'n momenten zijn ook leerrijk. Mijn instelling is: als je iets verliest, moet je het zien terug te pakken. In de beker kan dat dit seizoen niet meer. Maar PO1 halen om revanche te kunnen nemen tegen Genk, is nog een extra motivatie.”

Er wacht Anderlecht nog een loodzwaar programma, met na Zulte Waregem matchen tegen Antwerp en Club. Ook daarom is het zondag van moeten. “Of het op leven of dood wordt? Natuurlijk denken we er zo over, maar dat doen we al maanden. Makkelijke matchen zijn er niet. Zulte Waregem kende een moeilijke seizoensstart, maar nu staan ze op drie punten van de vierde plek. Ze hebben rust gevonden en er zijn een paar spelers die op de juiste momenten voor hen het verschil hebben gemaakt en ook in vorm zijn. Maar er zijn zeker manieren om hen te verslaan en daar hebben we deze week ook op gewerkt.”

Trebel

Kompany liet ook z’n licht schijnen over Adrien Trebel. De Fransman viel goed in tegen Genk en scoorde. Zeker in deze fase van de competitie kan RSCA de ervaring van de middenvelder wel gebruiken. “Adri is fit en klaar om de ploeg te helpen. Maar ik zei het al eerder: niemand is zeker van een basisplek. Mijn taak is om de juiste keuzes te maken en de spelers te helpen om zich te tonen. Als Trebel dat doet, dan antwoordt hij zelf op de vraag die iedereen zich stelt. Dat is goed. De spelers knokken en dan krijgen ze uiteraard kansen. Met de vijf wissels zijn er wat dat betreft ook meer opties. Het klopt dat onze kern niet overvloeit van ervaring. Daarom zijn spelers als Van Crombrugge, Trebel of Lawrence heel belangrijk.”

Quote Als je zonder geld de naar de wintermer­ca­to trekt, zou het raar zijn dat je spelers vindt die vijf keer beter zijn dan El Hadj, Verschae­ren of Sambi. Kompany over de wintertransfers, op wiens rendement het nog wachten is

Kompany sprak met lof over z’n brede kern. Maar tegelijk blijft het wachten op rendement van de wintertransfers. Diaby, Bruun Larsen en Ashimeru zijn voorlopig geen meerwaarde. “Weet je, we zijn zonder middelen naar de wintermercato getrokken. Dan is het normaal dat je geen speler gaat halen die vijf keer beter is dan El Hadj, Verschaeren of Sambi Lokonga. Dat zou eveneens een probleem zijn. Maar er zijn tenminste spelers bijgekomen die me als coach meer opties geven. Een pluim voor de scouting wat dat betreft.”

Internationals

Bij een zege zondag trekt Anderlecht in elk geval met een goed gevoel de interlandbreak in. Kompany ziet volgende week opnieuw wel wat spelers vertrekken naar hun nationale ploegen. “Ach, ik begrijp het belang van die wedstrijden voor spelers zelf. Ik was zelf kort geleden nog een speler, hé. Dan kan ik niet plots negatief advies geven aan mijn spelers die voor hun nationale ploeg willen gaan spelen. Het belangrijkste is hun veiligheid. Daar ligt mijn prioriteit.”

