Kompany: “Tegen Charleroi gaan we niet veel kansen krijgen. Efficiëntie is een must”

Kompany sprak wel over zijn opmerkingen over de arbitrage na Eupen. Na de rode kaart voor Kemar Lawrence zei hij dat de refs zich moeten aanpassen aan het gegeven dat het voetbal sneller wordt. Vanmiddag herhaalde hij die woorden: “Eerst wil ik benadrukken dat ik niet geklaagd heb over de scheidsrechter”, klonk het. “Ik ben geen Calimero, ik wil gewoon een voetbal-discussie op gang brengen. Ik denk dat het nodig is voor ons Belgisch voetbal dat we het debat aangaan. Het gaat overal ter wereld sneller, het zou jammer zijn, mochten wij niet volgen.”

Over Charleroi zei Kompany: “We gaan niet zo veel kansen krijgen als tegen Eupen. Dat is onmogelijk tegen Charleroi. Efficiëntie is een must. Ik heb het vertrouwen dat we die stap kunnen zetten. Er is geen magische stok, maar we werken elke dag hard.”