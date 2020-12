Kompany steunt 'knuffelstraffen' en neemt stilaan afscheid van Tau: “Kans is groot dat we Percy kwijt zullen geraken”

AnderlechtLaatste opdracht in 2020 voor Anderlecht: Beerschot, komende zondag. Allicht ook de laatste van Percy Tau in een paars-wit shirt. De Zuid-Afrikaan keert na nieuwjaar zo goed als zeker terug naar Brighton. Tot spijt van Kompany, die ook begrip heeft voor de nieuwe maatregelen rond het innig vieren van doelpunten en de vijf wissels.

Openen deed Kompany met begrip voor de nieuwe maatregelen van de Pro League. Clubs uit 1A krijgen bij het te innig vieren van goals - of bij andere overtredingen - een boete van maximaal 10.000 euro. “Ik begrijp dat de maatregelen genomen worden, maar het wordt moeilijk”, vertelt Kompany. “Voetbal is een emotionele sport en er is een verschil tussen een doelpunt in de eerste en de laatste minuten. Toch moeten we elkaar met z'n allen ondersteunen. Als het even fout dreigt te lopen bij vieringen, moet iemand die nog wél koelbloedig de rest aanmanen om het kalmer aan te doen. Zo kan het lukken.”

Met Beerschot treffen Kompany en Anderlecht de ploeg waartegen paars-wit één van zijn slechtste matchen van dit seizoen speelde. De coach heeft zijn lessen getrokken. “Ik ken hun sterktes en zwaktes. Ploegen verbeteren doorheen het seizoen, wij dus ook. En ik heb bijzonder veel zin om te bewijzen dat wij ook top kunnen zijn tegen Beerschot. We willen ons ware gelaat laten zien. Ik hou er geen rekening mee dat de match niet gespeeld zal worden (door coronabesmettingen bij Beerschot, red.) Of er mentaal oplapwerk was na de opdoffer in Charleroi? In elke matchen zitten negatieve én positieve aspecten. We hebben het geluk dat we ons snel konden voorbereiden op de match van zondag.”

Volledig scherm © BELGA

De partij tegen Beerschot wordt wellicht de laatste van Percy Tau voor Anderlecht. Moederclub Brighton verkeert in degradatienood en geeft Tau naar alle waarschijnlijkheid een werkvergunning. Kompany bevestigt. “We zullen Percy naar alle waarschijnlijkheid kwijt zijn, al is er nog een kleine kans. In de tijd die hij bij ons is geweest, heeft hij zowel op als naast het veld zijn kwaliteiten laten zien. Hij was het zonnetje in huis (lacht). Tot nader order is hij natuurlijk wel nog een speler van Anderlecht.”

Over eventuele aanwinsten, ook op de keeperspositie, liet Kompany niet te veel in zijn kaarten kijken. “We zijn blij met onze kern, maar als er zich een opportuniteit aandient, zullen we die niet laten liggen. In doel hebben we misschien nog wat ervaring nodig, al is het zeker niet de bedoeling om een eerste doelman te halen.”

Ook over de vijf wissels die zijn doorgevoerd wilde Kompany nog een (opgelucht) woordje kwijt. “Eindelijk, beter laat dan nooit. Het is er gekomen door Covid, maar eigenlijk is het een goeie evolutie voor het voetbal in het algemeen. Er is zoveel talent wereldwijd en meer jongens zullen nu de kans krijgen om minuten te krijgen en zo een carrière uit te bouwen.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Percy Tau vertrekt naar alle waarschijnlijkheid. © Photo News