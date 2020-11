Kompany spreekt zich uit over komst van Nilis en het belang van de topper tegen Standard: “Voor zo’n matchen doe je het”

Hij kende de weg nog. Vincent Kompany trok voor het eerst sinds lang nog eens naar het Lotto Park voor zijn persbabbel. RSCA koos er door corona - begrijpelijk - voor om wekenlang een beroep te doen op Zoom. Maar in aanloop naar de topper tegen Standard van zondag kon het dus nog eens anders.

Over de komst van Luc Nilis toonde Kompany zich uiteraard opgetogen. “De term ‘stagiair’ is echter niet correct”, opende Kompany. “Nilis is een clubicoon dat zijn kennis kan delen met de spelers én met de staf. Dit was een geweldige opportuniteit. Wij hebben als Anderlecht de luxe dat we iconen hebben waar we op kunnen rekenen. Om eerlijk te zijn: ik was een grote fan van de speler Nilis. Maar laat ons dat voor later houden, eerst de Clasico.”

Na de zwakke match tegen Beerschot zit er nog wel wat druk op de ketel. “Die is er altijd voor dit soort matchen. Voor toppers als deze doe je het”, aldus Kompany. “Elke Clasico is een match die op zichzelf staat. Elke Clasico heeft zijn eigen verhaal. Je mag nog tien punten minder hebben in het klassement: Als je zo’n match wint, is iedereen gelukkig.”

Ook de fans? Zij hingen eerder deze week een spandoek op in Neerpede om het belang van de match nog eens te onderstrepen. “Zo’n dingen zorgen voor een boost”, zei Kompany erover. “Het is jammer dat we zondag geen 22.000 fans mogen verwelkomen. Zij hadden sowieso een invloed kunnen hebben op de partij. Maar zo'n spandoek toont ook nog eens aan de spelers hoe belangrijk dat de match is voor de fans. Het wordt belangrijk om een goeie mix te vinden tussen stress en de wil om boven jezelf uit te stijgen. Die twee dingen liggen vaak dicht bij elkaar.”

Anderlecht zal wel gehavend aan de match beginnen. Percy Tau is out met een spiersblessure en ook doelman Hendrik Van Crombrugge (hand) is onzeker. “We moeten afwachten. Hendrik zal er altijd alles aan doen om te spelen, zelfs al is de kans zeer klein. Het is nu in handen van de dokters.”

VIDEO: Kompany: “Ik wil de Clasico tegen Standard niet downsizen, het is een wedstrijd die je móet winnen”

