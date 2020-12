Kompany snapt spelersstaking in PSG-Basaksehir en roept op: “Klim eens allemaal op ladder binnen eigen bedrijf”

Kompany sprak over de nakende topper tegen Racing Genk, maar ook over het ongezien statement in Parijs. Spelers van Basaksehir stapten van het veld nadat de Roemeense vierde ref ­assistent-coach Pierre Webo meermaals ‘negru’ had genoemd. De PSG-spelers toonden zich solidair. “Eerst en vooral: ik steun volledig wat beide ploegen en Demba Ba als actie hebben ondernomen”, vertelt de Anderlecht-trainer. “Iedereen moet respect hebben voor het gegeven dat iemand zich beledigd kan voelen. Het is nu aan die scheidsrechter om uitleg te geven - niet aan mij. Ik concentreer mij op het grotere debat. Want dit zal opgemerkt worden en er zal over gepraat worden, maar volgens mij wordt er niet genoeg gesproken over de echte essentie van discriminatie. En dat is een gebrek aan opportuniteiten. Institutioneel.”