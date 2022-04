Kompany over vermeende interesse van Burnley: “Zeker na Union heb ik niet de pretentie om de coach uit te hangen die in de belangstelling staat”

RSC AnderlechtOpvallend en ‘exclusief’ nieuws in ‘The Telegraph’. Volgens de Engelse krant is Burnley in zijn zoektocht naar een nieuwe coach na het ontslag van Sean Dyche uitgekomen bij Vincent Kompany. Er zou nog geen sprake zijn van een concrete aanbieding en op zijn wekelijkse persbabbel wilde ook Kompany er niet veel over kwijt. “Zondag winnen is het enige dat me boeit.”

Burnley nam twee weken geleden een moeilijke beslissing door na bijna tien jaar afscheid te nemen van manager Sean Dyche. De 50-jarige Brit was de langstzittende coach in de Premier League en liet ‘The Clarets’ zelfs even van Europees voetbal proeven. De club stelde zijn tijd te nemen om een vervanger aan te stellen en verkeert nog altijd in acuut degradatiegevaar. Morgen staat er een belangrijke match op het programma op bezoek bij het alleen op papier nog niet gedegradeerde Watford.

Kompany, teruggekeerd naar Anderlecht als speler/trainer, stopte in augustus 2020 met voetballen om de fakkel over te nemen van Franky Vercauteren. In zijn eerste seizoen als hoofdcoach eindigde Kompany met Anderlecht op de derde plaats in de reguliere competitie en uiteindelijk op de vierde plaats in de Champions’ play-offs, dit seizoen plaatste paars-wit zich wel opnieuw voor de Champions’ play-offs maar ging de bekerfinale verloren, net als de eerste play-offpartij in Union.

“Focus op zondag”

Worden het de laatste play-offs van Kompany als coach van Anderlecht? Op zijn persconferentie in aanloop naar Anderlecht - Club Brugge van zondag ging de coach even in op de vermeende interesse. “Eindelijk eens geruchten”, zei hij ietwat cynisch. “Ik reageer er eigenlijk liever niet op. Ik ben zodanig gefocust op wat zondag moet gebeuren, dat ik met zo'n dingen echt niet bezig ben. Ik heb ook, zeker na de match op Union, niet de pretentie om de coach uit te hangen die in de belangstelling staat van veel clubs.”

Over het Kanaal draagt Kompany als icoon van Manchester City een megareputatie met zich mee. Niet verwonderlijk dus dat hij er genoemd wordt als (toekomstig) hoofdcoach. Volgens ‘The Telegraph’ is de ex-verdediger wel niet de enige kandidaat voor de post van T1 bij Burnley: Chris Wilder (Middlesbrough), Carlos Carvalhal (Braga) en Wayne Rooney (Derby County) zouden ook in de running zijn.

