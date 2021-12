Kompany over teleurstellende Belgische prestaties in Europa: “Oostenrijk of Zwitserland wordt onderschat, maar alles ligt véél dichter bij mekaar”

AnderlechtElf dagen na de heroïsche bekerkwalificatie opent Anderlecht zijn terugronde opnieuw in Seraing. Op zoek naar een vierde opeenvolgende zege, weliswaar in lastige omstandigheden. Kompany: “Het zware veld is geen focuspunt voor ons.”

Twee elementen zijn bijgebleven na de confrontatie tussen Seraing en Anderlecht van vorige week dinsdag. Het rampzalige veld is er daar één van. Door de huidige weersomstandigheden belooft de mat er morgen opnieuw zwaar bij te liggen. Niet meteen ideaal voor een voetballend elftal als Anderlecht. Kompany verschuilt er zich niet achter. “We zijn allemaal opgegroeid met zo’n velden én we hebben genoten van voetbal op zo’n velden. Het is dus vooral een mentale kwestie. In onze mindset is het veld alleszins geen focuspunt.”

Daarnaast was er de rampzalige start van paars-wit. Het keek na een kwartier al tegen een 2-0-achterstand aan. Ook tegen Zulte Waregem was de defensie niet onbesproken. Vooral dat Harwood-Bellis sinds de interlandbreak aan de bank gekluisterd zit, doet de wenkbrauwen fronsen. Kompany: “In de media zijn er al vaker jongens afgeschreven of op het achterplan beland. Maar voor mij bestaat dat niet. Er zijn nog vijf matchen tot nieuwjaar. Kansen genoeg, dus. Taylor is een prima voetballer en groot talent.”

Volledig scherm Taylor Harwood-Bellis. © Photo News

Wie ook iets aan de defensieve instabiliteit zou kunnen doen, is Hannes Delcroix. De centrale verdediger zit goed op schema in de revalidatie van zijn knieblessure. Momenteel traint hij individueel. Ook Kompany kijkt uit naar zijn terugkeer. “We verwachten hem na nieuwjaar terug, maar ik wil toch voorzichtig blijven met dat soort uitspraken. Hannes revalideert van twéé zware blessures en heeft in 2021 amper gespeeld. Het wordt zaak om hem fit te krijgen en fit te houden.”

Dat de Belgische clubs deze week opnieuw niet al te best presteerden in Europa, was ook Kompany niet ontgaan. De RSCA-coach heeft er zijn eigen verklaring voor. “Niet vergeten hoeveel landen énorme progressie hebben geboekt qua voetbalmethodologie. Een team uit Oostenrijk of Zwitserland zal misschien onderschat worden, maar Europa bulkt van de ploegen die met veel intensiteit en pressing spelen. Zij voetballen compleet en dat maakt dat de Europese competities competitiever worden. Alles ligt véél dichter bij mekaar. Maar we moeten ervan uit gaan dat de Belgische ploegen die stappen ook zullen zetten de komende jaren.”

Volledig scherm © Photo News

Tot slot kreeg Kompany de vraag naar zijn kijk op het onderzoek naar Gert Vande Broek, bondscoach van de Yellow Tigers en een klankbord van Kompany. Vande Broek wordt beticht van psychologisch grensoverschrijdend gedrag. Kompany blijft sereen over de kwestie. “Ik zou kunnen meegaan met de flow van vandaag, maar ik spreek liever over hoe ik Gert ervaren heb. Hij is een zacht, academisch persoon met een scherpe analyse en die dezelfde taal spreekt als de topper in de voetbalwereld. Laat ons de resultaten van het onderzoek afwachten.”

Benito Raman keert morgen terug na drie weken schorsing. Kompany: “Als er één speler morgen hyper gemotiveerd moet zijn, is het Benito wel. Hopelijk kan hij ons helpen en bepalend zijn.”

Volledig scherm © BELGA