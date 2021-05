Kompany over nieuwe clash met Genk: “John is een toffe kerel. Maar we willen elkaar vooral verslaan”

Wint Anderlecht zondag, dan beent het Genk bij op de tweede plek en mag er weer wat luider worden gesproken over Champions League-voetbal in het Lotto Park. Tegelijk zit de jonge groep van Kompany stilaan op haar tandvlees - logisch in deze fase van het seizoen.

“Ze pushen hun limieten op dit moment. Ik kan zeggen dat tachtig à negentig procent van mijn spelers op dit moment de lastigste periode van hun carrière tot dusver doormaakt”, aldus Kompany zonet. “Maar daardoor zullen ze ook sneller leren.”

Nmecha raakt klaar

Dat geldt zeker voor Lukas Nmecha, die normaal bijna alles speelt. Maar in Genk ging de spits al na 67 minuten naar de kant, nadat hij voor rust al verzorging nodig had aan z’n enkel. Raakt de Duitse jeugdinternational klaar voor morgenavond?

“Ik zou nu een spelletje kunnen spelen, maar Lukas zal klaar zijn. Wat in de eerste helft in Genk gebeurde, bleef hem woensdag parten spelen. Er zaten nog opties op onze bank en dankzij die extra ‘rust’ zal Lukas in perfecte omstandigheden kunnen spelen, zaterdag.”

Quote Of ik bij City niet kan lobbyen voor Nmecha? Daar werken veel slimme mensen, cadeaus zullen ze niet geven. Vincent Kompany

Ook de toekomst van de huurling van Manchester City werd nog eens besproken. Kan Kompany niet lobbyen bij z’n ex-club? “Daar werken veel slimme mensen. Ik kan met hen iets gaan eten of een pint gaan drinken, allemaal prima. Maar cadeaus zullen er niet gegeven worden. Hoe beter hij speelt, hoe duurder hij wordt. Maar dat dossier ligt vooral bij Peter Verbeke en het bestuur - dat zijn stevige financiële inspanningen. We hebben dit seizoen veel aan elkaar gehad. Wij aan hem, maar Lukas ook aan ons. Maar we zien wel na de play-offs. Nu denk ik enkel aan Genk, Club en Antwerp.”

Kompany heeft een goeie band met Genk-coach John van den Brom. “Ik vind hem gewoon een fijne kerel", zei de T1 daarover. “Maar als puntje bij paaltje komt, willen we elkaar natuurlijk verslaan. We zijn allebei zeer competitief, we zitten met ons hart in dit spel. Maar tegelijk kunnen we daar ook op juiste manier afscheid van nemen. Dat is wel leuk. Ik denk daarnaast dat Genk en Anderlecht van de Belgische ploegen qua filosofie ook het dichtst bij elkaar aanleunen. Onze fans verwachten een bepaald voetbal en daarom liggen beide ploegen elkaar wel. Maar het blijft uiteindelijk wel een verhaal waarin resultaten het belangrijkst zijn.”

Quote Je kan mijn leven op dit moment vergelij­ken met een duikboot: ik kom een paar keer boven en weet amper wat er gebeurd is buiten Anderlecht. Vincent Kompany

Tot slot kreeg Kompany nog een vraag over de selectie van Roberto Martínez. De Spanjaard maakt die maandag bekend, maar de ex-Rode Duivel leek uit de lucht te vallen. “Je kan mijn leven op dit moment vergelijken met een duikboot: ik kom een paar keer boven en weet amper wat er gebeurd is buiten Anderlecht. (lacht) Ik heb ook geen flauw idee wie er in de selectie zal zitten. Ik weet nog nét dat er nu 26 spelers geselecteerd mogen worden en wanneer de stages beginnen - dat belangt ook ons aan. Maar nu ben ik enkel met de play-offs bezig. Wat er voor de rest in de wereld gebeurt, zal voor na het seizoen zijn.”

