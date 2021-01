Kompany over het interview van Vanden Borre: “Verrast? Neen. Anthony is Anthony”

AnderlechtHet veelbesproken (en weinig zelfkritische) interview dat Anthony Vanden Borre gaf , is uiteraard ook Vincent Kompany niet ontgaan. De T1 van RSCA wilde op zijn persconferentie in aanloop naar de topper van zondag tegen AA Gent niet te veel uitweiden over de quotes van de ex-Rode Duivel “Ik help er hem niet meer.”

“Was ik verrast? Nee. Zijn we vrienden? Ja. Wil ik hem nog altijd helpen? Ja. Anthony is Anthony. Voor mij is dit geen mediaverhaal.”

Natuurlijk had Vincent Kompany de vraag over Anthony Vanden Borre verwacht. Zijn antwoord was stijlrijk. “Om eerlijk te zijn zou ik het hierbij willen houden”, zei de coach van RSCA. “We kennen elkaar sinds we zes jaar oud zijn, intussen bijna dertig jaar. En op gebied van vriendschap en familie ben ik iemand die de dingen heel privé houdt.”

“Met geen enkel woord dat ik nu over Anthony zou uitspreken, kan ik hem verder helpen in zijn beslissing. En dat wil ik net doen. Ik wil behulpzaam zijn voor hem, zoals ik dat van de eerste tot de laatste dag ook geweest ben. ‘t Is niet nu dat ik moet spreken om Anthony te helpen.”

Over de topper van zondag zei Kompany dat hij “AA Gent sowieso bij de ploegen met de meeste kwaliteiten in België rekent”. “Zij hebben een trainer (Hein vanhaezebrouck, red.) die op veel vlakken voor duidelijkheid staat en waarschijnlijk enkel een klein beetje meer tijd nodig heeft om de spelpatronen in de breinen van zijn spelers te installeren. Aan ons om hun sterke punten af te stoppen en vooral de onze te laten draaien.”

Adrien Trebel is volgens Kompany klaar om meer te spelen dan een helft, zoals tegen Moeskroen. Of Abdoulay Diaby fit raakt, is afwachten. De spits traint alweer, maar sukkelde met de rug. “Hij heeft zich moeten aanpassen aan de hoge intensiteit bij ons op training. De hinder was daar een gevolg van”, aldus Kompany. Majeed Ashimeru is volgens de T1 “nog niet klaar”.

