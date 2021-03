Kompany over halve finale tegen Genk: “De belangrijkste match van het seizoen? Dat valt niet te ontkennen”

Genk ligt Anderlecht wel. RSCA pakte in de competitie zes op zes tegen de Limburgers. De match in de Luminus Arena was zelfs één van de beste wedstrijden van Anderlecht dit seizoen.

“Het waren toch twee moeilijke matchen”, herinnert Kompany zich. “En bovendien: Genk is anders gaan voetballen. Het wordt dus opnieuw een verschillende situatie. Ze zakken iets lager terug en verdedigen dus op een iets andere manier dan eerder dit seizoen. Tegen Genk zal het altijd moeilijk zijn. ‘t Is een sterke ploeg, er loopt veel talent rond.”

Quote In de actuele context heeft deze halve finale voor beide clubs misschien meer waarde dan andere jaren. Vincent Kompany

Tegelijk is RSCA wel twee matchen verwijderd van de voorrondes van de Europa League. Dat de halve finale de belangrijkste match van het seizoen tot dusver is, sprak Kompany niet tegen. “Dat valt niet te ontkennen, al leef ik met die mindset toe naar elke match. Maar in de actuele context heeft deze halve finale voor beide clubs misschien wel meer waarde dan andere jaren. Ook voor ons, ja. Een Europees ticket gaat niet alle problemen plots oplossen, maar elk goed resultaat, of elke bron van inkomsten kan de club uiteraard helpen.”

Tegen Genk moet Kompany het in elk geval zonder Hannes Delcroix doen. De centrale verdediger is out voor de rest van het seizoen én mist ook het EK door een knieblessure. “Ik was aangenaam verrast door de manier waarop hij met dat nieuws is omgegaan”, gaf Kompany toe. “Hannes heeft getoond dat hij ondanks zijn jeugdige leeftijd een mature kerel is. Hij maakte nog kans op een EK-selectie en heeft dit seizoen een grote stap vooruitgezet in zijn carrière. Maar zijn reactie was rustig. Uiteraard is het doodzonde, maar Hannes zal harder dan ooit werken om sterker terug te komen.”

Elias Cobbaut is de logische vervanger. De verdediger was zelf maanden out met een enkelbreuk, maar speelde wel al tegen Cercle Brugge en KV Mechelen. Zondag wachten ongetwijfeld veel duels met Paul Onuachu. “De kalender speelt wat in zijn voordeel. We spelen meestal één match per week en dat is goed voor hem om ritme op te doen en tegelijk geen stappen over te slaan. Elias heeft gedaan wat nodig was om terug te keren en het is nu aan ons om hem vertrouwen te geven.”

Over aanvoerdersband gesproken met Sambi

Kompany kwam ook nog even terug op de heisa die eerder deze week ontstond rond z'n aanvoerder. Albert Sambi Lokonga droeg zijn witte Anderlecht-kapiteinsband boven de regenboogband die alle aanvoerders droegen om homofobie te veroordelen en diversiteit aan te moedigen. “Ik wil benadrukken dat het louter een zaak van bijgeloof is, dat ik de band van RSCA ook wou dragen en dat ik daarom beide banden droeg”, zei Sambi daarover.

“We hebben dat zeker intern besproken”, aldus Kompany. “Hij speelt zondag opnieuw met de regenboogband en dat toont ook dat het gewoon dom was van hem. Ik heb het er met Albert over gehad en hij heeft me uitgelegd dat het om een misverstand ging. Hij heeft zich verontschuldigd, ook via social media. Ik zie een jonge kerel die een fout heeft gemaakt en zondag is het moment om dat achter hem te laten.”

