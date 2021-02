Kompany over financiële situatie van Anderlecht: “Ik ben goed op de hoogte, maar ik help niemand als ik erover zeur”

AnderlechtAnderlecht speelde een referentiematch tegen Genk, maar ook nu vloeide er veel inkt over het extrasportieve. De jaarrekening kleurt donkerrood en dan was er ook het interview met aandeelhouder Étienne Davignon . “Ik kén de context en heb aanvaard om op geen enkel moment te klagen over het financiële”, zei Kompany zonet.

De woorden van aandeelhouder Étienne Davignon (88) waren er niet naast. De diplomaat zegt in een interview onder meer dat het onvermijdelijk is dat er ook komende zomer uitgaande toptransfers komen bij Anderlecht en dat de B-aandeelhouders niet blind zullen meestappen in een nieuwe kapitaalsverhoging. “We zijn het plan van het management aan het bestuderen. En we steunen dat. Maar het is niet zo dat men een blanco cheque zal krijgen”, zei hij. Snapt Kompany dat?

“Het mooie aan mijn situatie is dat ik voor rolzuiverheid gezorgd heb. Ik was daar zelf vragende partij voor", sprak de coach zonet. “Ik ben geen aandeelhouder geworden omdat ik nu de coach ben en daar honderd procent mijn verantwoordelijkheid voor wou nemen. Dat moest duidelijk zijn voor iedereen. Over het financiële: ik heb geaccepteerd om op geen enkel moment daarover te klagen. Ik ken de context en ben verantwoordelijk voor de prestaties.”

Volledig scherm © Photo News

Die moeten er bij Anderlecht altijd zijn. “Of we nu veel of weinig geld hebben en of de verwachtingen nu veel te hoog zijn of niet. Ik hoop alleen dat we met het werk van onze sportieve cel kunnen bewijzen dat we er binnen de huidige omstandigheden het maximale kunnen uithalen. Hopelijk zal er op een bepaald moment iets doorslaggevend kunnen gebeuren gebeuren voor de toekomst van de club, maar eigenlijk ben ik daar niet mee bezig. Wat ik nu in mijn handen heb, daar ben ik tevreden over. De jongens kunnen allemaal nog progressie boeken en daar concentreer ik me op.”

Kompany als eeuwige optimist. Die, volgens Davignon, komende zomer wel weer onvermijdelijk één of meerdere sterkhouders zal zien vertrekken. “Weet je, de eeuwige optimist maakt vooral altijd voor zichzelf een objectieve analyse van het hele verhaal. Ik ben heel goed op de hoogte en ik ben er niks mee als ik zeur. Mijn spelers en de fans ook niet. Mijn doel is om oplossingen te vinden, binnen het gekend kader. Een optimist droomt niet van iets dat niet haalbaar is, maar die probeert wel om op alle mogelijke manier iets te veranderen aan de situatie zonder noodzakelijk de middelen te hebben. That’s it. Als ik zou zeggen: ‘het gaat niet lukken’, waarom zitten we hier dan? En toch neem ik de verantwoordelijkheid voor de prestaties. Part of the job.”

Volledig scherm © Photo News

Ook morgen zal Kompany z'n verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Anderlecht speelt in de Croky Cup de derby tegen Union. “Natuurlijk is zo'n derby belangrijk. Ik ben Brusselaar. Geboren en getogen. Lang geleden, in de provinciale reeksen, speelde ik niet noodzakelijk tegen Club of Genk. Wel tegen Union, RWDM, Crossing Schaarbeek. Die derby’s waren intens, ik heb ze genoeg meegemaakt. Dus zo'n wedstrijden betekenen wel iets apart en ik vind het belangrijk dat het ook een plek heeft in hart van fans. Mijn rol is om dat gevoel ook door te geven aan de spelers.”

In 1B staat de ploeg van Felice Mazzu aan de leiding, met grote voorsprong. Makkelijk wordt het dus niet, beseft ook Kompany. “Union is gewoon een ploeg die zonder problemen een goed seizoen zal draaien in 1A. Hun organisatie is goed, ze hebben voldoende ervaring, ook volume in de ploeg en ook aanvallende spelers die heel veel goeie loopacties maken. Het is een complete, goeie ploeg die ook in 1A voor interessante derby’s zal zorgen.”

