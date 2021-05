Kompany over ‘finale’ tegen Antwerp: “Derde of vierde plaats: een groot verschil”

De late goal van Jacob Bruun Larsen zette gisteravond geen domper op de Brugse feestvreugde. Maar de gelijkmaker van de Deen was voor RSCA wel zéér belangrijk in de strijd om de derde plek. Bij een nederlaag tegen de landskampioen moest paars-wit dit weekend gaan winnen op de Bosuil. Nu volstaat een puntje voor de derde plek. En die garandeert al zeker Europees voetbal tot nieuwjaar. En er is bovendien een (goeie) kans op de interessantere Europa League-deelname.

Zal Kompany het seizoen van zijn ploeg anders beoordelen als paars-wit derde of vierde wordt? “Vanuit coachingperspectief maakt dat minder verschil”, zei hij zonet. “Maar er is wél een groot verschil tussen de derde en de vierde plek. Wat betreft de Europese tickets en er is natuurlijk ook een financieel belang verbonden aan die derde plek. De voorbereiding op volgend seizoen zal anders zijn, dat kan je niet ontkennen. Maar als we het over de beoordeling van het seizoen en de spelers hebben, kijk ik natuurlijk verder dan die ene match. En dan zie ik vooral zeer veel progressie.”

Quote We raken altijd relatief makkelijk tot aan de zestien van de tegenstan­der. Maar daar moeten we sneller kunnen schakelen om voor gevaar te zorgen, dat zeg ik ook tegen mijn spelers in mijn analyses.

17 keer gelijk

Een puntendeling tegen Antwerp volstaat om het seizoen op een positieve manier te eindigen. Daarin is RSCA ook specialist: 17 keer speelde het dit seizoen gelijk. Kompany zuchtte eens, toen hij zonet nog eens geconfronteerd werd met dat cijfer. “Maar ‘t is niet zo dat we twaalf van die zeventien keer blij mochten zijn met een punt. Meestal vroegen de mensen zich af hoe het kon dat we niet gewonnen hadden. Dat maakt het al positiever. Wat puntenoogst betreft, kunnen we nog veel progressie boeken. Maar dat komt ook wel.”

“We zijn in élke match, zeker ook tegen de topploegen, competitief geweest. Het enige wat ons ontbrak, zijn spelers die in hun eentje het verschil konden maken, die uitpakten met een beslissende actie. We raken altijd relatief makkelijk tot aan de zestien van de tegenstander. Maar daar moeten we sneller kunnen schakelen om voor gevaar te zorgen, dat zeg ik ook tegen mijn spelers in mijn analyses.”

Tot slot blikte de T1 ook even terug op zijn eerste seizoen als trainer (en ex-voetballer). “Veel sporters krijgen na hun carrière te maken met een dip, maar dat is bij mij op geen enkel moment het geval geweest”, aldus de voormalige Rode Duivel. “Ik heb op geen enkel moment spijt gehad van mijn keuze om te stoppen met topsport. Ik sport nu minder - te weinig, ik geef het toe -, maar ik werk wel dag en nacht. En het helpt dat ik supergelukkig ben met de job die ik nu kan doen. Of het nu perfect loopt of niet. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt.”

