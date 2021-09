Kompany op zijn hoede voor gewond dier AA Gent: “Eén van de beste ploegen in België”

Normaal gezien ging de wedstrijd tussen Anderlecht en AA Gent een maand geleden al door. Maar die werd toen uitgesteld omdat beide clubs een cruciale Conference League-voorronde afwerkten, weet u nog. “De match komt nu op een beter moment voor beide ploegen”, vindt Kompany, die voorbij de zestiende plaats van de Buffalo’s kijkt. “Gent zit vol ervaring en is een ploeg die nu moet presteren. Dat is voor ons het gevaar. We zullen dus morgen zeker niet minder gemotiveerd aan de aftrap staan. Het puntenaantal van Gent zegt ook lang niet alles. Het heeft op regelmatige basis al laten zien dat het een goeie ploeg, zelfs één van de sterkste in de competitie. Ze hebben al wat pech gehad, maar creëren elke match wel veel kansen en zijn constant in hun manier van spelen. Er zit veel kwaliteit bij Gent.”

Dat geldt ook voor Anderlecht. Vooral voorin valt de offensieve weelde op. Die was er de voorbije jaren zelden of nooit. “Ik ben, denk ik, de eerste Anderlecht-coach sinds lange tijd die verschillende opties heeft”, beseft Kompany. “Maar het is niet zo dat we om hen bij elkaar te krijgen gekke dingen gedaan hebben. Er zijn geen opties opgenomen in de huurcontracten en die jonge spelers boeken nog elke match progressie.”

Volledig scherm © BELGA

Jong en talentvol, die visie trekt Anderlecht door naar de sportieve staf. Kompany is verheugd dat Willem Weijs (34) voor zijn team koos. “Willem heeft op zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring opgedaan en is carrièrecoach. Een ideale combinatie. Hij is ook iemand die bereid is om dag en nacht te werken, stilaan een vereiste op Anderlecht (lacht).” Normaal gezien zit Weijs, als alle administratie tijdig in orde komt, morgen al voor het eerst op de bank.

Als uitsmijter had Kompany het ook over Roméo Lavia, 17-jarig toptalent dat Anderlecht vorige zomer verliet voor Manchester City. Gisteren maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de Citizens. Kompany vindt dat enerzijds jammer, want “liever eerst in het paars doorbreken”, maar langs de andere kant is hij trots. “Net als iedereen op Neerpede trouwens. Roméo is één van de weinige spelers die rechtstreeks de stap naar City kan zetten. Hij is een jongen met een sterke persoonlijkheid en agressief in de balrecuperatie. We wensen hem het allerbeste.”

Volledig scherm Lavia (rechts) debuteerde gisteren bij Manchester City. © AFP