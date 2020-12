Kompany na zure nederlaag: “Wisselvalligheid verbaast me niet, maar is wel frustrerend”

Ook Vincent Kompany zag vanop de bank een bijzonder slechte wedstrijd. “Het was vandaag dusdanig moeilijk dat enkel een overwinning een goed gevoel zou geven”, was zijn eerste analyse bij Eleven Sports. “Beide ploegen speelde zeer slordig, de kwaliteit van het spel lag laag aan beide kanten.” Toch was er op het uur een gemist sleutelmoment voor Anderlecht. Nmecha raakte van dichtbij niet voorbij Penneteau. “We hebben op de hele match één grote kans gekregen en die hebben we niet afgewerkt. En op het einde krijgen zij nog een kans, met de gekende gevolgen. Dat was het verschil vandaag.”

Kompany weet naar eigen zeggen perfect wat er misliep in de slotfase. “We krijgen nog een goeie countermogelijkheid, maar spelen die volledig verkeerd uit. In plaats van richting het doel van Charleroi te gaan, brengen we onszelf in de problemen en volgt het doelpunt.” Doelman Wellenreuther, die de oorzaak van het verlies wel op zich nam, treft volgens Kompany geen schuld. “Timon ligt niet aan de oorzaak. Eerst staan we verkeerd om de flankverdediger van Charleroi af te dekken. Nadien volgt het moment waarop we de bal verkeerd inspelen en de counter verprutsen. Ik zal deze fase eerst serieus aanhalen bij de groep en er dan voor zorgen dat ze niet meer voorvalt.”

“De wisselvalligheid van mijn ploeg is uiteraard frustrerend, maar verbaast me tegelijk niet. Ik kan mijn spelers geen gebrek aan inzet verwijten”, ging hij nadien op de persconferentie verder. “De kwaliteit was er niet, maar de ploeg stond wel stabiel. Maar als je er op het einde zo slordig mee omgaat, breng je jezelf uiteraard in de problemen. Natuurlijk wisten we dat het moeilijk zou worden. Charleroi is een tegenstander die nooit veel kansen toelaat en die op de counter zelf gevaarlijk is.”

Met de gemiste tweede plaats zit Kompany niet in het hoofd. “Er zal nog veel gebeuren dit seizoen, daar heb ik alle vertrouwen in. Er is geen enkele ploeg perfect op dit moment. Vandaag was een opdoffer voor ons, maar morgen gaan we er weer voluit voor om de beste versie van onszelf te zijn. Op dit moment zijn wij een ploeg die het moet hebben van solidariteit en heel veel talentvolle jongens die moeten groeien. Als we met een perfecte attitude starten, maken we in elke wedstrijd een kans.”

