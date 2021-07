Kompany: “Na rust technisch heel onzuiver” - Van Crombrugge ziet een oud zeer terugkeren

“Bij 0-0 zaten we goed in de match”, doet Vincent Kompany zijn relaas voor de camera van Eleven Sports. “Controle, kansen, balbezit, goede pressing. Kortom: geen problemen. Maar dan scoort Union bij zijn eerste kans en verliezen we de controle. Toch lukt ons de aansluitingstreffer en kunnen we nadien weer voor gevaar zorgen.” Maar na de 1-2 liep het hélémaal niet meer voor paars-wit. “We gaven ruimte weg tussen de lijnen en werden technisch heel onzuiver”, aldus de T1 van Anderlecht. “Ik had op voorhand gezegd dat we vandaag voor resultaat moesten gaan, omdat onze automatismen er nog niet zijn. Maar dat zijn geen excuses. We verloren van een ploeg die gevaarlijker was.”