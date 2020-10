Kompany moet ook tegen OHL puzzelen en pleit voor beloftenteams in 1B: “In het belang van het Belgisch voetbal”

AnderlechtAnderlecht heeft zondag wat recht te zetten na de kansloze nederlaag op Jan Breydel. Maar ook tegen OH Leuven zal Vincent Kompany weer een beroep moeten doen op zijn puzzelskills . Voorts hield de ex-Rode Duivel een opvallend pleidooi voor beloftenploegen in 1B, naar het voorbeeld van Club NXT.

Doku is weg. Cobbaut en Trebel langdurig out. Sambi geschorst. Arnstad niet beschikbaar na een botsing op training. Aanwinst Mukairu is er nog niet. En Vranjes testte intussen dan wel negatief, maar hij traint nog maar sinds kort opnieuw mee. Hetzelfde geldt voor nieuwkomer Josh Cullen, maar pas terug van de Ierse nationale ploeg. De personeelszorgen houden zo aan voor Kompany en zijn staf. De kans dat nieuwkomer Matt Miazga meteen aan de aftrap komt, is bestaande.

Volledig scherm Kompany deze week op training. © Photo News

“Miazga heeft al een tiental dagen met ons getraind”, aldus Kompany. “Fysiek is hij, net als Cullen trouwens, perfect in orde. Ze zitten op dat vlak op hetzelfde niveau als onze andere spelers, maar missen misschien nog wat matchritme. Het valt af te wachten of Vranjes klaar raakt, maar Matt kan onze ploeg veel bijbrengen. Hij is een agressieve verdediger die veel praat. Ondanks zijn lengte (1,93m, red.) is hij snel en aan de bal is hij rustig. En ook belangrijk: ondanks zijn leeftijd (25, red.) heeft hij al een pak ervaring. Cullen is dan weer een kuitenbijter op het middenveld, mét goeie voeten. Ze zullen ons allebei kunnen helpen.”

In het beste geval zondag dus al tegen OHL. “De komende 48 uur worden belangrijk. We wachten de resultaten van de meest recente testronde af en er zijn ook spelers die pas terugkeerden van hun nationale ploeg. Een ploeg heb ik nog niet in mijn hoofd. Misschien maar goed. Telkens als dat het geval is, gebeurt er wel iets. (lacht)”

Quote Club was simpelweg sterker. Maar het zijn net die matchen die me motiveren. Voor die momenten leef ik

Opponent OHL is intussen geruisloos opgeklommen naar de zesde plek - ééntje boven RSCA. “Een ploeg met enkele wapens en daar zijn ze zich ook van bewust. OHL gebruikt z’n sterke punten op een manier die toch wel vrij indrukwekkend is”, vindt Kompany, die ook de tijd kreeg om de nederlaag tegen Club grondig te analyseren. “Ze waren simpelweg sterker. Maar het zijn net die matchen die me motiveren. Voor die momenten lééf ik en we kunnen nu enkel hard werken om beter te worden.”

Volledig scherm Kompany, Michel Vlap en nieuwkomer Matt Miazga. © Photo News

Beloftenploegen in 1B

In Brugge bracht Kompany verrassend Kristian Arnstad aan de aftrap. De jonge Noor had het niet makkelijk op Jan Breydel, maar de T1 heeft geen spijt van zijn keuze. “Ik ben niet iemand die schuld bij spelers legt, zeker niet bij jongeren. Arnstad zal op termijn beter zijn dan alle spelers die vorige week op het veld stonden. Voor hem was dit een veel betere manier om te leren dan nog een jaar bij de U21 te spelen. Dit is de realiteit. En nu weet hij waar hij aan moet werken.”

Quote Wij géven veel jongeren kansen. Omdat dat onze filosofie is en deels uit noodzaak. Maar veel andere clubs zijn bang om dat te doen, omdat de sportieve belangen groot zijn

Jongeren die er klaar voor zijn, moeten zich zo snel mogelijk kunnen meten met profs, vindt Kompany. “Voor het Belgisch voetbal zou het goed zijn als de ploegen ook een tweede team hebben dat professioneel kan spelen, in 1B. Hopelijk kan Club NXT als voorbeeld dienen. Wij géven veel jongeren kansen. Omdat dat onze filosofie is en deels uit noodzaak. Maar veel andere clubs zijn bang om dat te doen, omdat de sportieve belangen groot zijn.”

In 1B zou dat iets minder het geval zijn, maar toch kunnen de jongeren al proeven van profvoetbal. “Ik vind dat een logische stap in de ontwikkeling van een speler. Arnstad zou daar kunnen spelen, net als pakweg Sardella of Kana. Zij hebben al enorme progressie geboekt in vergelijking met vorig jaar. Maar club neemt alle risico’s door hen te laten spelen in 1A. Ik zeg dit niet zozeer in het belang van Anderlecht, maar wel van het Belgisch voetbal. Een speler maakt de meeste progressie als de consequenties van zijn acties groter zijn.”

