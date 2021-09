Kompany lijkt nieuwe assistent beet te hebben: “Nederlander Willem Weijs komt over van Willem II”

AnderlechtAnderlecht lijkt de gewenste versterking voor de sportieve staf beet te hebben. Volgens het Nederlandse Brabants Dagblad wordt Willem Weijs (34) de nieuwe assistent van Vincent Kompany. Hij komt over van Willem II, waar hij coach van de beloften was. Weijs heeft ook adelbrieven uit de jeugdwerking van PSV en Ajax.

Na het vertrek van Aaron Danks en Craig Bellamy was Vincent Kompany naarstig op zoek naar nieuwe assistenten. Zowel intern als buiten de club werden opties overwogen. Paars-wit lijkt nu de voorkeur te geven aan een extern profiel: Willem Weijs, beloftencoach van Willem II.

Weijs is een coach die, ondanks zijn jonge leeftijd, al heel wat ervaring heeft in het vak. Hij weet vooral wat het is om met jonge talenten om te gaan - een belangrijk aspect bij een hoog aangeschreven academie als Neerpede. Bovendien is Weijs iemand die aanvallend en verzorgd voetbal nastreeft. Die combinatie maakt hem een interessant profiel voor Anderlecht.

Weijs ademde al van kinds af voetbal en dat vertaalde hij ook naar zijn professioneel leven. Op amper 20-jarige leeftijd volgde een eerste werkervaring: Weijs ging aan de slag bij de jeugdopleiding van PSV, niet ver van zijn geboorteplaats Broekhuizenvorst. Hij trainde er de U10 en was er ook actief als techniektrainer. Na zes jaar in Eindhoven maakte hij de overstap naar Ajax, waar hij vier seizoenen ook een rol binnen de jeugdacademie kreeg als team- en techniekcoach. Tussendoor behaalde hij meerdere diploma’s, waaronder een Master in Coaching aan het hoog aangeschreven Johan Cruijff Instituut. Hij heeft ook een UEFA Pro Licence-diploma op zak. Niet onbelangrijk, aangezien Kompany en (toekomstig) assistent Will Still dat nog niet hebben.

Na tien jaar lang ervaring te hebben opgedaan bij de jeugdwerking van twee Nederlandse topclubs achtte Weijs de tijd rijp om zijn kans te gaan als (jeugd)trainer. Bij NAC Breda was hij tussen 2017 en 2020 coach van de U19 en U21, maar onderweg kreeg hij ook bij het eerste elftal zijn kans. Weijs was een jaar assistent - een rol die hij nu ook bij Vincent Kompany zal vervullen - en vier wedstrijden zelfs hoofdcoach ad interim. Na drie jaar in Breda ging het richting Willem II, waar hij trainer van de beloften werd. Hij assisteerde er ook de trainingen van het eerste elftal. Na één seizoen ruilt Weijs Tilburg naar alle waarschijnlijkheid in voor Anderlecht, zijn eerste buitenlandse avontuur.

Weijs wordt niet de enige nieuwe assistent van Kompany. Paars-wit hoopt ook de komst van Will Still (28) snel af te ronden. De onderhandelingen met Reims, waar Still T2 is, lopen. De Fransen willen hem niet zomaar lossen, maar Still ziet de uitdaging bij de recordkampioen alvast zitten. Hij kijkt er naar uit om samen te werken met Kompany (en Weijs).

