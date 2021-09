Kompany krijgt Willem Weijs als assistent: voetbalfreak en people manager in één persoon

AnderlechtAnderlecht versterkt zijn sportieve staf met Willem Weijs (34). De Nederlander komt over van Willem II - what’s in a name - waar hij beloftencoach was. Met Weijs haalt paars-wit een voetbalbezetene, maar tegelijk menselijke assistent voor Vincent Kompany in huis.

Jong, jonger, jongst. Met de komst van Willem Weijs - en waarschijnlijk Will Still (28) - daalt de gemiddelde leeftijd van de reeds jonge paars-witte staf nog wat meer. Toch is Weijs alles behalve een groentje in het trainersvak. Een carrière als profvoetballer was niet aan hem besteed, liever dompelde hij zich als jonkie onder in de wereld van het coachen. Gevolg: op zijn 20ste (!) deed hij al zijn eerste ervaring op. Niet de minste, Weijs kreeg zijn kans bij de academie van PSV. Hij was er zes jaar lang actief als jeugdcoach van de U10 en als techniektrainer. Functies die hij de vier seizoenen nadien ook bij Ajax invulde.

Reken daar nog eens de vele opleidingen en diploma’s bij die Weijs op zijn cv heeft staan - hij studeerde onder meer af als Master in Coaching aan het prestigieuze Johan Cruijff Instituut - en u begrijpt waarom men ons vanuit Nederland zegt dat Weijs bezeten is door het spelletje. “Techniek, tactiek,... Je ziét gewoon aan alles dat Willem voetbal tot in de kleinste details begrijpt.” Weijs heeft tussen zijn getuigschriften ook het UEFA Pro Licence-diploma zitten. Niet onbelangrijk, aangezien Vincent Kompany en (toekomstig) assistent Will Still daar nog niet over beschikken.

Met zijn vele extra verworven kennis en jarenlange ervaring bij de grootste Nederlandse clubs werd het pure jeugdvoetbal stilaan te klein voor Weijs. In 2017 zette hij daarom de stap naar NAC Breda om er achtereenvolgens de U19 en U21 te coachen. Talent ontwikkelen en zo snel mogelijk laten doorgroeien naar het eerste elftal - waar hij een jaar T2 was - stond centraal. Ook bij zijn overstap naar Willem II vorige zomer, toen hij beloftencoach werd en assisteerde bij de hoofdmacht. “We weten dat dat ten koste gaat van resultaten bij de jeugd. Maar dat eigen jongens doorbreken in de A-ploeg, geeft de grootste voldoening”, sprak Weijs vorig jaar bij Omroep Brabant.

Volledig scherm Willem Weijs als coach ad interim van NAC Breda, anderhalf jaar geleden. © ANP Sport

Aanvallend en dominant voetbal

Een visie die uiteraard een ‘perfect match’ is met die van Anderlecht. Op Neerpede zal hij zijn technische en tactische kwaliteiten in de verf kunnen zetten - Weijs staat voor aanvallend en dominant voetbal - maar ook die als people manager. Een gouden combinatie, aldus een speler die Weijs onder zijn hoede had. “Iedereen hing aan zijn lippen als hij sprak. Willem dwong ons respect af omdat hij het voetbal écht kent en voor élke speler individueel tijd maakt. Hij babbelt met iedereen en luistert aandachtig naar wat er in je omgaat. Hij is een professional pur sang.”

Een razend ambitieuze professional. In Nederland was het de verwachting dat Weijs afgelopen zomer hoofdcoach van Willem II zou worden. Daar mocht hij bij NAC al vier matchen ad interim even van proeven. Maar de deal met Willem II ketste af, en dus moet Weijs nog even wachten op een kans als T1. Toch is de rol als assistent van Kompany geen stap achteruit, oordeelt Weijs zelf. “Dit is een unieke kans voor mijn ontwikkeling”, zegt hij op de clubsite van Willem II.

