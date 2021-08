Kompany komt met update over Zirkzee, die met hinder naar de kant ging: “Niet ernstig, hoor ik”

ANDERLECHT Verliest Anderlecht superta­lent Bounida aan Ajax? Of was de rondlei­ding niet meer dan een beleefd­heids­be­zoek­je?

8 juli Het hart van de Anderlecht-supporters stond even stil, want in Nederland bericht men dat supertalent Rayane Bounida (15) op bezoek was bij Ajax. Verkast de balkunstenaar naar Amsterdam voordat het Lotto Park van hem kan genieten? Anderlecht probeert alvast te bekomen dat Bounida gewoon bij hen een profcontract tekent, de gesprekken lopen. Een situatieschets.