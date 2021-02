Kompany kan plots z’n twee assistenten kwijtspelen: “De fans moeten zich geen zorgen maken. We werken dag en nacht”

Anderlecht Nicolás Frutos (DC United) vertrekt zeker, Jonas De Roeck (Cercle Brugge) mogelijk ook. Vincent Kompany kan op korte tijd twee belangrijke assistent-coaches verliezen. “Als we een coach met kwaliteiten verliezen, is het logisch dat we zullen uitkijken naar een vervanger", zei Kompany. Over de wintermercato zei de T1 dat er “gedaan is wat nodig was voor de club”.

De situatie van Frutos is het meest concreet. De Argentijn zal z’n landgenoot Hernan Losada volgen naar DC United in de MLS. “Absoluut een verlies voor ons. Maar we moeten de keuze van Nico accepteren, want ze heeft ook met het familiale te maken. Zeker voor mensen met families in het buitenland moeten we zo’n beslissingen begrijpen. In deze tijden is het moeilijk om mensen uit het buitenland naar België te halen.”

Volledig scherm Frutos op Neerpede. © Photo News

Anderlecht zal in elk geval uitkijken naar een vervanger. “We zoeken altijd. Nu ook. Logisch als er een trainer met kwaliteiten vertrekt”, aldus Kompany. “Op veld is er momenteel een verschil met het RSCA van vroeger, maar in de coulissen is het verschil ook groot. Er wordt dag en nacht gewerkt, ook door Nico. Daar kunnen de fans gerust over zijn: aan onze inzet zal het niet liggen.”

Bakkali en Dimata

Met Zakaria Bakkali en Nany Dimata leende Anderlecht ook nog twee spelers uit op deadline day. “Nany heeft een lange, moeilijke periode achter de rug (hij was anderhalf jaar out met een knieblessure, red.). Hij wil testen wat hij dit seizoen nog kan en zoals elke speler wil hij op het veld staan. Bovendien is er ook het financiële aspect. We moeten rekening houden met zaken als de loonmassa. Op korte termijn zal het vertrek van Nany een verlies zijn, maar elke beslissing is genomen in een brede context.”

Dimata wordt verhuurd aan Espanyol, Bakkali aan Beerschot. Rekent Kompany nog op hen voor de toekomst? “We spreken nu over uitleenbeurten van vier maanden...Kijk, al die spelers hebben talent en potentieel. Maar ik focus me nu op de spelers die er nog zijn. De huurspelers zullen we monitoren en hun prestaties zullen intern opgevolgd worden. Ik denk dat we in deze mercato gedaan hebben wat nodig was voor de club. We hebben nog altijd een competitieve ploeg, mét concurrentie.”

Volledig scherm Kompany met Dimata. © BELGA

Respect

Dat mag RSCA morgen tonen tegen Club Luik, dat door de coronapandemie al maanden geen competitieve duels heeft gespeeld. “We benaderen die match met massaal respect voor de tegenstander”, zei Kompany daarover. “We bereiden de match op dezelfde manier voor als zou het tegen Genk of Gent zijn. De beker is belangrijk voor ons, ook omdat we geen Europees spelen.”

In Luik wacht RSCA een klein kunstgrasveld in matige staat. “Daar moeten we attent voor zijn. We zullen bekijken of de spelers die lang geblesseerd zijn geweest klaar zijn voor die omstandigheden. Ik zal het vooral vanuit medisch oogpunt bekijken. De recuperatietijd na de match van zondag tegen AA Gent is ook kort...”