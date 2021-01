Kompany kan ontgoocheling niet verbergen en herhaalt: “Het wordt beter, het is kwestie van tijd”

Een oud zeer, zo weet Kompany als geen ander. “We hebben te veel kansen nodig om een match te winnen. Te weinig efficiëntie, wat gelinkt is aan ons gebrek aan ervaring. Dat stemt me dus niet wanhopig: het is louter een kwestie van tijd voor we beter worden. Kijk, bij Eleven Sports hebben jullie een hele batterij aan analisten. Vraag eens aan hen wanneer zij op hun efficiëntst waren? Dat was niet op hun 21ste. Ik ga mijn spelers dus niet afbreken en ben hier vooral om hen net nu te ondersteunen.”

Over de penaltyfase wou Kompany na de match niet te veel woorden meer vuilmaken. “Ik heb in alle emotie mijn mening tijdens de match al laten horen (waarvoor hij geel kreeg, nvdr). Het belangrijkste is dat de refs die beslissing in eer en geweten genomen hebben. In mijn carrière was ik ook niet perfect, mijn spelers waren hier vandaag niet perfect: volgende keer moeten we het zélf afmaken. Maar van die penalty wil ik echt geen strijdpunt maken. Mijn spelers hebben meer aan een juiste analyse dan de schuld in de voeten van de refs te schuiven.”