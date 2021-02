Kompany in aanloop naar match tegen Genk: “Niemand hoeft zich zorgen te maken over Verschaeren”

Vincent Kompany zei het volgende over Yari Verschaeren. “Yari doet het goed, niemand hoeft zich zorgen te maken. Ik zie hem elke dag werken aan zijn herstel, hij is op de goede weg, zijn attitude is top. Het is moeilijk om een datum op zijn rentree te plakken, maar hij zal zeker terugkeren.”

Kompany verwacht een intense wedstrijd tegen Genk. “Het is een uitstekend elftal. Of teams die van eigen sterkte uitgaan ons beter liggen dan ploegen die een laag blok neerzetten? Het is mij eender. We kijken in eerste instantie naar wat we zelf brengen. We zijn klaar voor de strijd.”