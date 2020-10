Kompany: “Ik vang de kogels op, maar intern ben ik snoeihard”

AnderlechtNot again. Vincent Kompany wil vrijdag in Kortrijk komaf maken met de traditie waarbij Anderlecht in het slot goals incasseert, zonder alles overboord te gooien: “Ik zal niet afwijken van mijn overtuiging.”

“KV Kortrijk heeft wapens”, beweert Vincent Kompany, die als geen ander beseft dat een overwinning een verplichting is, wil paars-wit de aansluiting met de top niet verliezen. Belangrijk is dan wel dat Anderlecht niet nog eens punten weggooit in het slot - tegen OH Leuven gebeurde dat al voor de vierde keer dit seizoen. Achteraf nam Kompany de schuld op zich. “Maar eigenlijk voelt iedereen zich aansprakelijk”, benadrukte hij gisteren. “Dat is ook wat de spelers meteen na de match zeiden. Dit is een collectief verhaal. Trouwens, de rol van een coach in de laatste twintig minuten is beperkt, hoor. Ik herinner me niet dat Martínez tegen Brazilië heel veel met ons kon communiceren, dat moeten de spelers zelf beheersen. (zwijgt even) Weet je, ik wilde mijn jongens niet uit de wind zetten - ik ben intern snoeihard, enkel zo leren we -, maar tegelijk is het aan mij om de kogels op te vangen als ze alles gegeven hebben.”

Quote We moeten een oorlog voeren, hé. Aan de andere kant staan er duizenden soldaten, ik ben alleen, maar wellicht ben ik wel de juiste man om de strijd aan te gaan Vincent Kompany

Kompany vindt niet dat hij zichzelf kwetsbaar opstelde met zijn mea culpa. “Ik moet als trainer mijn verantwoordelijkheid opnemen - dat verzwakt me niet. Dat zou alleen het geval zijn als ik begin af te wijken van mijn overtuigingen. Wel, ik garandeer dat dat nooit zal gebeuren.”

Al was het maar omdat Kompany meent dat zijn filosofie de juiste is om, met deze groep, de best mogelijke resultaten te boeken. “Mochten onze wedstrijden maar tachtig minuten duren, dan zouden we nu op kop staan. Er zijn dus ook veel goeie elementen, waar we naar moeten kijken in de zoektocht naar punten. Stoppen met voetballen is geen oplossing voor ons. En ook al is balbezit niet heilig voor mij: als je de tegenstander weg van je eigen zestien wil houden, moet je de bal hebben. Zo simpel is het.”

Kompany gaf een strijdvaardige indruk, heel anders dan zondag, toen hij eerder overkwam alsof hij de moed wat verloren had. “Was niet zo”, aldus de T1. “Ik was boos. Furieus zelfs, want ik leg de lat heel hoog. Gelukkig kan ik snel een reset maken. Ik heb daar één avond voor nodig, samen met mijn vrouw en kinderen, de dag erna begin ik weer te werken. Desillusie past niet bij mij. Zeker niet in deze context. (filosofisch) We moeten een oorlog voeren, hé. Aan de andere kant staan er duizenden soldaten, ik ben alleen, maar wellicht ben ik wel de juiste man om de strijd aan te gaan.” KV Kortrijk weet wat te verwachten.

