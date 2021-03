Kompany: “Ik denk dat trainers overschat worden. Alles is afhankelijk van de kwaliteit”

Anderlecht heeft het vaak moeilijk tegen een laag blok zoals Cercle dat wel al een keertje durft neer te zetten. “Cercle is niet de definitie van een laag blok", vindt Kompany. “Er zijn ploegen die lager staan dan hen. Cercle heeft atletisch vermogen en volume, het is een ploeg die op het juiste moment pressing kan zetten. Dus in die zin is het zeker niet de tegenstander met het laagste blok, maar er loopt wel heel wat talent rond. Als die jongens een goeie dag hebben, zit er veel kwaliteit in. Maar zoals altijd ben ik bezig met mijn ploeg. Los van de tactische keuzes van mij of van de tegenstander, bestaat er één belangrijke factor: enthousiasme en intensiteit. Dat verandert heel veel aan onze matchen: soms is het prachtig, soms is het minder. Maar als we het brengen, lost het heel veel op voor ons. En dat is voor mij de prioriteit.”

“Over het algemeen denk ik dat wij, trainers, overschat worden”, gaat Kompany verder. “Alles is afhankelijk van kwaliteit. Wij zijn er om de spelers te helpen. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn kern, omdat er heel veel talent is en omdat de jongens veel progressie maken. Da’s een leuke taak en uitdaging voor mij, maar er is één parameter die alles overheerst en da’s kwaliteit. Maar voor ons is het enthousiasme en de intensiteit dus cruciaal, meer dan de tactiek omdat we op kwaliteit alleen nooit het verschil kunnen maken. We hebben technisch vermogen in de ploeg, bovengemiddeld zelfs. Dat zal altijd bovendrijven, maar niks zal efficiënt genoeg zijn zonder dat we dat enthousiasme en die intensiteit brengen. Dat is dan ook waar ik het meeste over waak.”

Maar feit is dat Anderlecht wel nog amper twee wedstrijden verwijderd is van de bekerfinale. “De enige luxe die ik heb, is dat ik vanaf dag één nooit onderscheid heb gemaakt tussen vriendschappelijke wedstrijden, competitiematchen of bekerwedstrijden. Dus dat verandert niks aan mijn aanpak. Da’s de cultuur die ik hier wil installeren. Gegarandeerd dat we er álles aan gaan doen om te winnen”, aldus de coach, die mogelijk Hannes Delcroix recupereert. “Er is een gunstige evolutie, maar we bekijken het nog met de medische staf. Pas nadien beslissen we, maar alles hangt af van hoe de speler zich voelt.”