Kompany: “Ik ben heel hard geweest voor mijn spelers. Ik heb op de man gespeeld”

Vincent Kompany was not amused na de 2-1-nederlaag van zijn team bij Beerschot. “Ik ben zopas hard geweest voor mijn spelers, ik heb op de man gespeeld", zo zei hij in zijn eerste analyse voor de camera’s van Eleven Sports. “Ik heb hen wel gezegd dat ik ze publiekelijk zal ondersteunen, maar vandaag was het niet goed genoeg. Simpel. Ik hoop dat mijn spelers de volgende wedstrijd met het mes tussen de tanden zullen spelen, want er is een pák werk als je deze wedstrijd bekijkt. Het was een match met kansen aan beide zijden, we hadden nog gemakkelijk een of twee keer meer kunnen scoren, maar dat gold ook voor hen. Zij maakten van elke halve actie een kans, da’s hun sterkte. Zij hebben spelers die geloven dat ze op het juiste moment op de juiste plaats gaan komen om de aanval ook nog af te werken. Ik ken het niveau van mijn ploeg, ik weet wat mijn jongens kunnen bereiken, maar dit was niet het Anderlecht dat ik wou zien. Ik kan nu niet anders zeggen dan dat de overwinning van Beerschot verdiend is.”