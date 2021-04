Kompany houdt voetjes op de grond, sportief manager Verbeke is ambitieus: “Vol voor tweede plaats. Wij zijn Anderlecht”

Anderlecht Play off 1 is een feit voor Anderlecht . Al is er van euforie geen sprake bij coach Vincent Kompany, die nu al uitkijkt naar de zes topmatchen. Sportief manager Peter Verbeke spreekt dan weer vol zijn ambitie voor de tweede plaats uit. “We streven naar stabiliteit en Europees voetbal. Zo kunnen we bepalende jongens als Nmecha misschien houden.”

Een stoïcijnse Vincent Kompany stond de pers te woord na het behalen van play-off 1. De paars-witte coach houdt de voetjes stevig op de grond. “Ik ben niet euforisch, ik blijf rustig en heb gewoon ambitie en motivatie om verder te gaan. Dit is toch nog niet het einde van de competitie (lacht)? Ik kijk uit naar zes wedstrijden waarin we de lat opnieuw hoger kunnen leggen voor onszelf. Ik ben vandaag ook ten allen tijde rustig gebleven. Dat heb ik ook geleerd uit mijn ervaring als speler. De beste manier is om er een beetje afstand van te nemen.”

“In de eerste helft was vandaag die rust bewaren een beetje ons probleem”, gaat Kompany verder. “Tijdens de rust heb ik in de kleedkamer stevig op die nagel geklopt. We moesten gewoon ons voetbal spelen. Ik heb ook nooit naar de tussenstand in Oostende gekeken. Oninteressant.”

Kompany mikt zelf nu op een goeie campagne in play off 1 met een jonge ploeg die blijft groeien. “We zijn een jonge ploeg die veel klappen heeft moeten incasseren. Maar nu zitten we in een positie waarin we verder kunnen knokken. Elke dag die voorbijgaat is een dag in ons voordeel. De jongens worden elke dag een beetje beter en een beetje scherper. Ik hoop dat ze binnenhalen wat ze verdienen (Europees voetbal, red.). Al heeft ons vandaag rijk rekenen geen zin. We spelen in principe tegen ploegen met ervaring en kwaliteit. Wij zullen het moeten hebben van ons collectief.”

Volledig scherm Vincent Kompany. © BELGA

Sportief manager Verbeke: “Vol voor tweede plaats. Wij zijn Anderlecht”

Grote opluchting bij sportief manager Peter Verbeke nu play off 1 binnen is voor Anderlecht. “Wij hadden met het bestuur zeker wat stress. Niet iedereen is zoals onze coach”, bekende hij lachend bij Eleven. “Europees voetbal is van bij de start ons doel geweest. Ik weet dat veel mensen daarmee niet akkoord gingen, want we hadden zogezegd niet genoeg kwaliteit hadden en een te jonge coach. Maar we hebben met een beperkt budget een goeie kern en staf samengesteld. Daar ben ik zeer fier op, al zijn op scoutingniveau zeker nog stappen te zetten.”

Met welke ambitie gaat Anderlecht nu van start in play off 1? Verbeke heeft een duidelijk antwoord klaar. “Wij zijn Anderlecht. Als we nu derde staan, verwacht men dat we de tweede plaats ambiëren. Daar gaan we dus voluit voor.”

Als Anderlecht straks een Europees ticket pakt, heeft het volgens Verbeke ook een extra troef in handen om sleutelspelers als Nmecha langer in het Lotto Park te houden. “We streven naar stabiliteit op alle niveaus. Dat is waarmee Club Brugge de voorbije jaren zoveel titels behaald heeft. Wij moeten er dus alles aan doen om bepalende jongens op Anderlecht te houden. Dat is een kwestie van budget, maar ook van een mooi sportief project. Met Europees voetbal kunnen we hen dat bieden. Of Nmecha één van die jongens is? Natuurlijk. We willen hem graag houden en we zullen daar alles aan doen. Maar het zal zeker niet makkelijk worden.”

Volledig scherm Peter Verbeke. © Photo News

Volledig scherm Kompany en Verbeke. © Photo News