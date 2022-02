Kompany hoopt dit elan door te trekken: “Dan kan PO1 nog interessant worden”

En toch was ook Kompany niet blind voor de mindere fases van zijn team. “We hebben goed geantwoord. De druk is er altijd bij een coach van Anderlecht, niet alleen als de resultaten even wat minder zijn. Alleen moet je rekening houden met de situatie van dit Anderlecht. In tegenstelling tot in het verleden, zijn we nu iets meer een team dat jacht maakt. We hebben een ploeg die meedoet voor de top vier. Daar horen hoogtes en laagtes bij. Als je meedoet voor de titel, dan is dat anders en moet er meer regelmaat en rust zijn, maar dat is momenteel nog niet het geval.”