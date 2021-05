Kompany hekelt aanslepende contractonderhandeling Verschaeren: “Yari is hier thuis. Hopelijk weet zijn entourage dat ook”

Het zal niet meer stoppen. Zolang Yari Verschaeren zijn in 2022 aflopende contract niet verlengt, blijft zijn toekomst een gespreksonderwerp in het Lotto Park. Zo ook na de 1-1 in Racing Genk, toen er puur sportief weinig redenen waren om van Verschaeren een thema te maken. Tenzij misschien mocht het over die ene kans gaan: oog in oog met Maarten Vandevoordt liet een voorts bedrijvige Verschaeren de 0-2 liggen.