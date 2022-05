Kompany hangt rookgordijn op over toekomst: “De club heeft het laatste woord”

In de catacomben van een kolkend Jan Breydel, terwijl tien meter verderop dik 20.000 Bruggelingen uit hun dak gingen. Heeft Vincent Kompany daar zijn laatste interview gegeven als trainer van RSC Anderlecht? ‘Time will tell’. Club Brugge had de persconferentie met de beide coaches na de wedstrijd voor de aftrap al geschrapt, door de overhandiging van de kampioenentrofee. Laat ons zeggen dat het Anderlecht en Kompany niet slecht uitkwam.

Het verplicht nummertje voor de tv-camera’s van Eleven haspelde hij wel af. Hij bewierookte zijn groep, maar bleef op de vlakte over zijn eigen toekomst. “Ik heb nog een contract voor twee seizoenen”, zei hij. “We zitten de komende dagen samen met de clubleiding om het seizoen te evalueren en de doelstellingen voor volgend seizoen op papier te zetten. We gaan samen kijken wat het beste is voor de club. Een paar maanden geleden stelden jullie mij de vraag of de club wel door wilde met mij en nu vragen jullie of ik nog wel wil doorgaan bij Anderlecht. Laat ons nu rustig samenzitten en dan zullen we de juiste antwoorden wel vinden. De werkgever heeft wat mij betreft altijd het laatste woord.” Waarmee hij de bal slim in het kamp van Vandenhaute en Verbeke legde.

Volledig scherm © Photo News

Afscheidsspeech?

Kompany zei veel zonder écht iets te zeggen, althans richting buitenwereld. Omdat vandaag de grote exodus volgt op Neerpede en iedereen met vakantie vertrekt, sprak Kompany zijn voltallige groep zaterdag op Neerpede nog eens toe. Bij een deel van de spelersgroep kwam dat over als een afscheidsspeech, maar zij tasten op dit moment evenzeer in het duister over de toekomst van hun coach.

Kompany zegt terecht dat zijn groep de voorbije twee jaren progressie heeft geboekt, maar hoeveel rek zit daar nog op? “De realiteit vandaag is dat één speler van Club evenveel kost als onze hele kern, maar op het veld en in de schaduw wordt er heel hard gewerkt”, zei hij. “De kloof is op dit moment groot, maar we zijn toch elke keer competitief. Dat is ook mooi voor onze supporters, al weet ik natuurlijk dat zij prijzen willen. Maar zeggen is één ding, het doen is een ander. In deze realiteit ben ik een fiere coach. De jonge jongens zullen ons wegtrekken uit het financieel slop. Prijzen? In België pakt Brugge de prijzen, in Duitsland Bayern, in Oostenrijk RB Salzburg. Wat hebben die gemeen? Juist, geld.”

Volledig scherm © Photo News

Burnley degradeert

Money, money, money. Peter Verbeke moet straks weer met de vinger op de knip de transfermarkt op, bonne chance. Dat indachtig is het niet onlogisch dat Kompany de volgende dagen al zijn opties zorgvuldig zal afwegen. Zo was hij bij Wolfsburg in de running om de ontslagen Florian Kohfeldt op te volgen, maar de Duitsers richten hun pijlen op Niko Kovac. Bij Burnley was hij topkandidaat, als ‘The Clarets’ zich op de laatste speeldag van het behoud in de Premier League konden verzekeren. Dat gebeurde niet. Leeds won, Burnley verloor een tekende zo zelf z’n doodvonnis. Kompany gaat geen uitdaging uit de weg, maar The Championship? Neen toch. Heeft hij nog andere ijzers in het vuur? Zoals gezegd, time will tell.