Kompany erg fier: “Elke dag is in ons voordeel. Als je over een bepaalde leeftijd zit, is dat in je nadeel”

“Fier”, sprak de T1 van Anderlecht, “dat ik een ploeg mag trainen met deze mentaliteit, los van het feit welke ploeg vandaag de betere was of de meeste kansen had. Puur op mentaliteit was dit een match van een ploeg waar zowel ik als de club zich graag achter zetten.” Op de vraag van Eleven Sports dat Anderlecht in korte tijd veel stappen heeft gezet om de Club-machine te bedwingen, pakte Kompany uit met een weinig dubbelzinnig antwoord. “Onze gemiddelde leeftijd moet nog altijd maar iets van een 22 jaar zijn. Dan is elke dag die erbij komt in ons voordeel. Als je dan weer over een bepaalde leeftijd zit, is zo’n dag extra in je nadeel.”

Volledig scherm Bruun Larsen zette met een heerlijke vrije trap Anderlecht op 1-2. © Photo News

“Nee, wij hebben nog altijd niet de ploeg die op kwaliteit de dingen kan oplossen. Met kwaliteit wil ik dan zeggen: ervaring hebben, de juiste beslissingen maken op het juiste moment. Kijk: veel van onze jongens hebben een mooie carrière voor zich. Maar momenteel moeten deze jongens nog vooral eerlijk zijn met zichzelf. Dat wil zeggen dat ze tijdens matchen vooral hard moeten werken, veel kansen creëren om te kunnen scoren en de intensiteit hoog houden. Dan pas staan wij er.”

Quote Ik was niet tevreden over onze eerste helft. Onze achterlijn stond te laag, ons middenveld sloot te weinig aan bij de aanval. Vincent Kompany

Opvallend moment: even na de 1-1 van Nmecha zette Kompany een spurtje in om de bal zo snel mogelijk te gooien naar Amuzu, die kon inwerpen. “(lachje) Zolang de coach nog een beetje snelheid heeft, moet ik mijn rol spelen. Mijn jongens kunnen lang een tempo aan waarmee andere ploegen het moeilijk hebben. Daarom wil ik de bal zoveel mogelijk tussen de lijnen zien.”

Zeker voor de pauze wist Anderlecht de aanvalsmachine die Club geregeld was dit seizoen, te muilkorven. “Ach, op dat vlak ben ik perfectionistisch. Ja, we sneden hun passinglijnen af, maar ik was niet tevreden over onze eerste helft. Er was weinig te zien, we neutraliseerden elkaar vooral. Ik vond dat onze achterlijn te laag staan, ons middenveld te weinig aansluiten bij de aanval. Zo zagen we vooral lange ballen en veel duels. Daarin deden we het dan wel goed, maar met die momenten hadden we het nog veel beter kunnen doen.”

Volledig scherm Bruun Larsen verschaft Kompany extra opties voorin. © Photo News

Kompany verraste met Verbruggen (18) in doel ten nadeel van Wellenreuther. “Zijn match kon niet mislopen”, aldus Kompany nog. “Wij weten immers hoe we moeten omgaan met talenten. Of hij hier vandaag top of flop was geweest, had onze opinie over hem niet veranderd. Wij staan er om hem te ondersteunen in moeilijke momenten of om hem met de voeten op de grond te houden als het goed gaat.” De inbreng van Bruun Larsen ten slotte deed Kompany deugd. “We voelden hem de voorbije weken groeien, onder ander in de oefenmatch tegen KV Oostende. Het is vooral goed omdat ik zo de laatste vijf matchen over een bredere kern beschik. We zullen immers iedereen nodig hebben.”

Volledig scherm Kompany met Bart Verbruggen. © Photo News