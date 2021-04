Kompany en Sambi Lokonga spreken over Refaelov: “Hij heeft het juiste charisma voor Anderlecht”

AnderlechtVincent Kompany sprak zich gisteren ook uit over de transfer van Lior Refaelov. Antwerp was niet opgezet met de communicatie van RSCA vlak voor de start van de Champions’ Play-offs, maar Kompany vindt dat paars-wit het juiste deed. Captain Albert Sambi Lokonga noemt de Israëliër “een speler met de juiste kwaliteiten voor de club.”

“Ik vind duidelijkheid altijd het beste”, zei Kompany. “En ik denk dat we die geschept hebben. Voor onze fans, voor iedereen. Dat was ook nodig. Zes matchen spelen met een geruchtenmolen op volle toeren in de achtergrond, is niet ideaal. Niet voor onze spelers en niet voor onze club. Ik denk dat er gebeurd is wat nodig was.”

“En tegelijk pas ik zelf altijd op met het gebruik van het woord ‘deontologie’ in het voetbal. Want er zijn nog andere vragen te stellen. Wat met transfers eind augustus of januari? Wij hebben gehandeld in het belang van Anderlecht en gecommuniceerd om duidelijk en transparant te zijn. Daar zie ik geen probleem in. Voorts ga ik er niet te veel over zeggen. Ik vind hem een geweldige speler, maar hij zit nog een paar maanden bij Antwerp. Daar toon ik respect voor.”

Volledig scherm © BELGA

Charisma

In een interview met Eleven Sports had RSCA-aanvoerder Albert Sambi Lokonga het ook over de komst van de Gouden Schoen. “Hij heeft het charisma dat nodig is om hier te spelen”, vindt de middenvelder. “Refaelov zal een meerwaarde zijn voor Anderlecht. Hij kent de competitie en ervaren spelers als hij kunnen het leerproces van de jongeren hier versnellen.”

Maar eerst heeft Anderlecht dus nog play-offs te spelen. Gelooft Sambi nog in een mirakel? “Alles is mogelijk, al zal veel afhangen van de resultaten die Club boekt. Maar ook al is er maar 1 procent kans: je moet altijd blijven geloven. Er begint nu een nieuwe competitie, met teams die we allemaal al hebben kunnen kloppen. Dat geeft vertrouwen.”

Bekijk de interviews met de andere drie kapiteins in de Champions’ play-offs vanavond op Eleven Sports

Volledig scherm Albert Sambi Lokonga. © Photo News