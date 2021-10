Kompany en Anderlecht zullen huid duur verkopen tegen Club: “Klaar om te strijden, het vuur zal er in zitten”

AnderlechtAnderlecht is klaar voor de komst van Club Brugge, zo verzekert Vincent Kompany. Het stuntwerk van Club in de Champions League boezemt paars-wit geen angst in. “We willen ons meten met de beste. We hebben er goesting in.”

Een zespuntenmatch, dat is de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Wint paars-wit, dan komt het op gelijke hoogte van de Bruggelingen. Bij een nederlaag loopt Club zes punten uit. Net voor de klassieker zit Club vol vertrouwen na de zege in Leipzig. “Daarvoor moet ik hen feliciteren. Ik was zeer onder de indruk”, steekt Vincent Kompany zijn lof niet onder stoelen of banken. Hij verlegt de focus evenwel meteen naar ‘zijn’ Anderlecht. “Enkel de match van zondag telt. Mijn spelers zijn klaar om hun huid zeer duur te verkopen. We zullen strijden. Het vuur zal er, in ons volle stadion, zeker in zitten. We willen ons meten met de beste. We hebben er goesting in.”

Vorig seizoen was Anderlecht al een taaie klant voor Club Brugge. In vier confrontaties kon de kampioen slechts één keer winnen: een duidelijke 3-0-zege, ook al begin oktober. “Toen zaten we aan het begin van een cyclus, met veel spelers die ongeveer 20 jaar waren. Met hun inzet en techniek kunnen zij altijd iets forceren, maar tactisch moesten we toen nog heel wat stappen zetten. Dit seizoen zitten we eigenlijk opnieuw in die fase. We hebben het Club vorig seizoen lastig gemaakt, maar in tussentijd hebben we wel een achttal spelers laten gaan. Club zag niemand vertrekken en gaf ook nog eens zo’n 40 miljoen uit (lacht). Het is een must om structureel en sportief opnieuw boven ploegen als Club en Genk te komen, maar dat gaat niet met een toverstokje. Enkel tijd zal ons brengen waar we willen staan.”

Volledig scherm © Photo News

In tussentijd kan Kompany rekenen op zijn aanwinsten en vele jongeren. Toch is het Charles De Ketelaere, en geen jeugdproduct van Neerpede, die straks de Final Four van de Nations League mag betwisten. “Het is gewoon een kwestie van timing en vorm. Momenteel is Charles in zeer goede doen”, sust Kompany. “Mijn kern bestaat uit vijftien competitieve jongens die hier opgeleid zijn. Daar ben ik extreem tevreden mee. Zonder hen zouden de sportieve prestaties slechter zijn geweest.”

Vanavond valt het verdict over de eventuele schorsing van Christian Kouamé. De Ivoriaanse spits kreeg vorig weekend rood nadat hij met gestrekt been doorging op de knie van Oostende-speler Jäkel. Kompany vond de uitsluiting voldoende. “Mijn eerste reactie was dat de rode kaart terecht was, maar na het zien van de beelden was ik daar niet meer zo zeker van. Christians been gaat van de grond, maar het is geen trap op de knie. Er is ook geen impact. Christian heeft 45 minuten moeten missen tegen Oostende, dat lijkt me voldoende. Maar welke uitspraak er ook komt, ik heb vertrouwen in alle jongens.”

Volledig scherm © Photo News